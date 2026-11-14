Трагедија: Преминула ученица осмог разреда, опраштају се од ње потресним ријечима

Аутор:АТВ редакција
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Овог 14. новембра Чачане је затекла изузетно тужна вијест, ученица осмог разреда у Основној школи у Заблаћу преминула је, а од ње су се потресним ријечима опростили другари, али и колектив школе.
- Тренутак у ком ријечи застану пред болом је уједно и тренутак када тишина постаје најискренији израз туге. Јутрос смо примили вијест о прераном одласку наше Даше Парезановић, ученице осмог разреда. Њена смрт дубоко је потресла све нас – њене другаре, наставнике и све запослене у школи. Тако млада и чиста душа истицала се љепотом живљења, креативношћу, умјереношћу и тихом, ненаметљивом посебношћу којом је остављала траг у животима људи око себе. Њена младост, њени снови и њене приче остају сачувани у свима нама који је волимо. У овим тешким тренуцима, наше мисли и молитве су уз њену породицу. Са вјером у васкрсење мртвих и живот вјечни, молимо се да њена млада, дивна и чиста душа почива у миру Божјем - саопштио је колектив ОШ „Владислав Петковић Дис“.
Другари у невјерици: "Живот некада није фер..."
Чињеницу да Даше више нема, нарочито тешко прихватили су њени другари, који су у невјерици примили вијест да је преминула.
- Некада не можемо да вјерујемо да се неке ствари стварно дешавају. Тешко је прихватити да особе са којима смо се смејали, причали и проводили најлепше тренутке више нису ту. Још теже је када схватимо да више нећемо моћи да их загрлимо, чујемо њихов глас или да им испричамо нешто што нам се догодило. Недостајаће нам наши разговори и сви они мали тренуци који су деловали обично, а сада значе много. Живот некада није фер и одузме нам људе онда када то најмање очекујемо. Иако те више нема поред нас, никад нећеш бити заборављена. Увијек ћеш имати посебно мјесто у нашим срцима. Неки људи оду из наших живота, али никада из наших сјећања, написали су Дашини другари, ученици 8/1 и додају:
- Дашо, тешко је пронаћи ријечи које ће описати колико нам недостајеш. Кажу да Бог себи узима најлепше анђеле, а ти си, Дашо, била један од њих. Твој осмијех, твоја доброта и њежност заувијек ће остати у нашим срцима. Тешко је прихватити да те више нема међу нама, али верујемо да сада постоји један посебан анђео на небу који ће заувијек чувати наше успомене. Била си и остаћеш дио наших срца. Хвала ти за све лијепе тренутке које си нам подарила. Сада си један од анђела који ће сијати на небу. Никада те нећемо заборавити, наша Дашо, преноси Телеграф.
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