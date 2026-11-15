Док надлежни причају о чистоћи, Бањалучани се прљави враћају кући

Аутор:Марија Милановић
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Доласком јесени, дошли су и нови проблеми. Бањалучке улице прекривене су лишћем, које се таложењем и влагом претворило у блато, које Бањалучани свакодневно носе на својој обући.
Велики дио Бањалуке, односно њених улица и тротоара скоро је па непроходан. Велике локве и блатњави „прекривачи“ осим неуредности носе и ризик јер би се неко од пјешака могао озбиљно повриједити, уколико се оклизне, а што је сваким даном све више неизвјесније.
Подсјећања ради, град Бањалука изабрао је компаније „Чистоћа“ и „МГ Минд“ за четворогодишњи посао чишћења јавних површина, одвоза отпада и одржавања саобраћајница, вриједан чак 25,2 милиона КМ са ПДВ-ом.
Према одлуци градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића од 27. октобра, ове двије компаније заједнички су изабране као најповољнији понуђач, а на расписану јавну набавку није стигла ниједна друга понуда.
Ријеч је о пословима чишћења и одвоза отпада са јавних површина, прања саобраћајница и одржавања објеката за одводњу на подручју Бањалуке.
Прије четири године када је расписана јавна набавка на име истог посла „Чистоћа“ и „МГ Минд“ су добили уговор, а поменути је тада износио 13, 76 милиона КМ са ПДВ-ом.
И поред најава о чишћену и милионског уговора, Бањалука није чиста.
Осим неуредних улица ту су и шахтови и сливници које је одавно прекрило лишће те се више и не назиру, а умјесто да служе за одливање воде, претворени су у чепове изнад чије површине се накупља вода претварајући се временом у огромне локве.
Бања Лука
Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем
И док на званичним страницама Града Бањалука скоро сваким даном надлежни се хвале новитетима у акцијама чишћења, ажурним чишћењем и уклањањем отпада, Бањалука и даље није чиста.
А ко је заказао у одржавању града и да ли ће нас, као и сваке године када је ријеч о снијегу, и јесен затећи неспремне?
Бања Лука
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Ако су већ сада улице и тротоари прекривени лишћем, локвама и блатом, поставља се питање да ли ће Бањалучани сутра осванути под снијегом који нико није стигао да очисти, или ће и ове зиме надлежни реаговати тек када проблеми постану неизбјежни?
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