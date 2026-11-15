Колико је било вјенчања у Бањалуци у овој години?

Аутор:АТВ редакција
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На брак се у Бањалуци од почетка године одлучило 777 парова, и то највише у августу.
Према подацима надлежних градских служби, и истом периоду лани било је 776 вјенчања.
Најпопуларнији мјесец да се љубав крунише браком је август, када је то учинило 115 парова, а затим мај у којем је било 108 склопљених бракова.
Младенцима је омиљен и јул, током којег су склопљена 102 брака, а у септембру је било 91 вјенчање.
У јуну су судбоносно "да" изговорила 83 пара, а 77 у априлу.
Из надлежних градских служби истичу да подаци показују да топлији мјесеци и даље имају посебну чар за младенце, који се управо у том периоду најчешће одлучују да започну ново заједничко животно поглавље.
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