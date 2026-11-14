Иницијатива за нерадну недјељу на сљедећој сједници Скупштине града Бањалука

Аутор:Лана Остојић
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Иницијатива за увођење нерадне недјеље у Бањалуци поново стиже пред одборнике. Наћи ће се на наредној сједници Скупштине града. Подршка већине по овом питању до сада је изостаjaла.
"Сматрамо да је то једна мјера која ће омогућити квалитетнији живот и радници и породицама и свима који живе овдје сматрамо да је то изузетно и одрживо и могуће и да је само ствар навике и ми дакле од те своје политике нећемо одустати, да ли ће наићи на подршку или не, то остаје да се види", рекао је Мирна Савић Бањац, менаџер града Бањалука.
Према досадашњим расправама, велике су шансе да ће и овога пута бити подијељених ставова. Предсједник Скупштине града најављује да његов став остаје непромијењен.
"Ми нисмо против породице ми нисмо против вриједности које град покушава да нам стави на терет али морате разумјети да из окружења примјери показују да то заиста није добро и да та нерадна недјеља значи да људи који масовно потроше свој новац уживајући кроз ту недјељу иду негдје друго да то ураде", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Нерадну недјељу већ практикују поједине локалне заједнице у Српској. Одлуку су усвојили Вишеград, Бијељина, Котор Варош, Источна Илиџа и Козарска Дубица. Први међу њима усвојили су је у Вишеграду и то 2019. године. Задовољни су, кажу – пронашли су златну средину.
"Али смо дали у одлуци могућност да нпр. вулканизерске радње и аутопраонице имају могућност да раде, ту смо нашли неки компромис. Рецимо, продавнице са цивјећем из више разлога, јер се викендом или недјељом одржавају разна весеља, свадбе, крштења – тако да смо омогућили њима рад. Тако да нисмо били категорични да баш сви морају бити затворени", рекао је Младен Ђуревић, начелник општине Вишеград.
Док једни у нерадној недјељи виде више времена за породицу и одмор, други упозоравају на могуће посљедице по потрошњу и градски буџет. Поједини послодавци сматрају да би забрана рада могла више новца одвести ван Бањалуке него што би донијела користи радницима.
"То је очита манипулација с народом чиста будалаштина федерација је то увела па то укида ко је год увео то укида град Бањалука пуни буџет једно па скоро 70% од ПДВ-а, значи од потрошње. Колико недјељом људи ради= можда 5%у цијелој Бањалуци и не раде ти сваки дан то су углавном трговци ти људи који раде недјељом не раде понедјељак и уторак", рекао је Маринко Умичевић, директор фабрике обуће „Бема“.
Да ли ће иницијатива Градске управе овога пута проћи тамо гдје је претходних десетак пута стала знаће се 19. новембра, када ће се одржати редовна сједница Скупштине града Бањалука.
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