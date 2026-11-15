Ухапшен гранични полицајац, у торби пронађено 30 кг марихуане

Аутор:АТВ редакција
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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшен је 22-годишњи мушкарац из Пријепоља, којем је полиција одузела торбу са око 30 килограма марихуане.
Како сазнаје Танјуг, у питању је И.Ц, иначе запослен у Граничној полицији, на прелазу Гостун, на граници са Црном Гором.
Поред њега, према сазнањима Танјуга, ухапшена је и једна жена.
У току је претрес стана у Београду на мјесту хапшења осумњичених.
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