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Ухапшен гранични полицајац, у торби пронађено 30 кг марихуане

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АТВ редакција
15.11.2026 15:08

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшен је 22-годишњи мушкарац из Пријепоља, којем је полиција одузела торбу са око 30 килограма марихуане.

Како сазнаје Танјуг, у питању је И.Ц, иначе запослен у Граничној полицији, на прелазу Гостун, на граници са Црном Гором.

Поред њега, према сазнањима Танјуга, ухапшена је и једна жена.

У току је претрес стана у Београду на мјесту хапшења осумњичених.

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Тагови :

Београд

Granična policija

хапшење

Дрога

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