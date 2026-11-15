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Опрез у вожњи: Магла уз ријеке, поледица у вишим предјелима

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АТВ редакција
15.11.2026 16:40

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магла коловоз цеста
Фото: Pexels/ Burak The Weekender

На већини путева у Републици Српској саобраћај је повремено појачаног интензитета, коловози су мјестимично влажни, а магла се задржала дуж ријека и смањује видљивост, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

У вишим предјелима и преко планинских превоја могућа је поледица, а из АМС-а возачима скрећу пажњу и на опасност од одрона.

Апелују да возачи буду опрезни, избјегавају ризична претицања и да вожњу прилагоде промјенљивим временским условима.

Задржавања на граничним прелазима су краткотрајна

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Тагови :

Ауто-мото савез Републике Српске

магла

саобраћај

Возачи

коловози мокри

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