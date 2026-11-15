Опрез у вожњи: Магла уз ријеке, поледица у вишим предјелима

Аутор:АТВ редакција
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На већини путева у Републици Српској саобраћај је повремено појачаног интензитета, коловози су мјестимично влажни, а магла се задржала дуж ријека и смањује видљивост, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
У вишим предјелима и преко планинских превоја могућа је поледица, а из АМС-а возачима скрећу пажњу и на опасност од одрона.
Апелују да возачи буду опрезни, избјегавају ризична претицања и да вожњу прилагоде промјенљивим временским условима.
Задржавања на граничним прелазима су краткотрајна
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