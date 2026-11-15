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Прича која је дирнула Српску: Ђурђини стиже помоћ након АТВ-овог прилога

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АТВ редакција
15.11.2026 20:25

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Након емитовања прилога у Централним АТВ вијестима, покренута је хуманитарна акција за удовицу и самохрану мајку Ђурђину Прерад Симић из бањалучког насеља Дракулић.
Фото: ATV

Након емитовања прилога у Централним АТВ вијестима, покренута је хуманитарна акција за удовицу и самохрану мајку Ђурђину Прерад Симић из бањалучког насеља Дракулић.

Ђурђина је седам година живјела са дјецом без електричне енергије и основних услова за живот. Дан након објављивања приче, њеној породици је поново прикључена струја. Грађани и организације прикупљају неопходна средства.

Прича о хуманости се наставља на радост и Ђурђине и АТВ-а, а више о овој храброј мајци погледајте у нашем прилогу:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђурђина Прерад Симић

АТВ

Хуманитарна акција

хуманитарна помоћ

Дракулић

Самохрана мајка

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