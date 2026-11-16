Облачно и кишовито, очекују се обилније падавине

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас ће бити облачно и кишовито, а у појединим предјелима очекују се и јаче падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро ће бити облачно и магловито, уз кишу на југу и западу, која ће се током дана постепено ширити на већину крајева.
Највише падавина очекује се у Херцеговини и на западу, гдје ће повремено бити и обилније кише.
Увече и током наредне ноћи очекује се престанак падавина.
Дуваће слаб до умјерен вјетар јужних смјерова, док ће у Херцеговини и на планинама повремено бити јак. На крајњем сјеверу вјетар ће бити слаб и промјенљив.
Максимална температура ваздуха износиће од девет степени на западу до 15 степени на истоку и југу, док ће у вишим предјелима бити око шест степени Целзијусових.
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