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Облачно и кишовито, очекују се обилније падавине

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АТВ редакција
16.11.2026 07:16

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Фото: ATV

У Републици Српској данас ће бити облачно и кишовито, а у појединим предјелима очекују се и јаче падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро ће бити облачно и магловито, уз кишу на југу и западу, која ће се током дана постепено ширити на већину крајева.

Највише падавина очекује се у Херцеговини и на западу, гдје ће повремено бити и обилније кише.

Увече и током наредне ноћи очекује се престанак падавина.

Дуваће слаб до умјерен вјетар јужних смјерова, док ће у Херцеговини и на планинама повремено бити јак. На крајњем сјеверу вјетар ће бити слаб и промјенљив.

Максимална температура ваздуха износиће од девет степени на западу до 15 степени на истоку и југу, док ће у вишим предјелима бити око шест степени Целзијусових.

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Киша

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