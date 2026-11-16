Logo

Бесплатни технички прегледи возила у овим градовима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 08:35

Коментари:

0
У бесплатној провјери техничке исправности возила у Приједору најчешћи уочени недостаци су у вези са кочионом течношћу и свјетлима, а примјетно је и да возачи задржавају љетне гуме након 1. новембра, изјавио је данас у Приједору Предраг Ликокур из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Фото: Srna

Ауто-мото савез Републике Српске организује данас у Бијељини и Зворнику бесплатну контролу техничке исправности возила.

У оквиру превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским условима" бесплатни технички преглед возила биће обављан на бензинској станици "Нестро" у Бијељини од 10.00 до 12.00 часова, а у Каракају код Зворника код "Дрина осигурања" од 13.00 до 15.00 часова.

Из Савеза су подсјетили возаче да је 1. новембра на снагу ступио Правилник о саобраћају у зимским условима, којим је прописано да сва моторна возила у Републици Српској и БиХ, независно од временских услова, морају до 1. априла наредне године посједовати зимску опрему, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ауто-мото савез Републике Српске

АМС РС

Зворник

Бијељина

Технички преглед

Коментари (0)

Више из рубрике

беба пелене пемпас

Друштво

Република Српска богатија за 24 бебе

3 ч

0
Велики одрон на М-17

Друштво

Велики одрон на М-17

3 ч

0
киша вода локва лишће

Друштво

Облачно и кишовито, очекују се обилније падавине

4 ч

0
Иако Ђурђиц, који ће вјерници Српске православне цркве (СПЦ) прославити данас, 16. новембра, није црвено слово у црквеном календару, овај празник у народној традицији прати низ обичаја и вјеровања.

Друштво

Од Ђурђица почињу Вучији дани: Вјерује се да ово доноси несрећу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима