Бесплатни технички прегледи возила у овим градовима

Аутор:АТВ редакција
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Ауто-мото савез Републике Српске организује данас у Бијељини и Зворнику бесплатну контролу техничке исправности возила.
У оквиру превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским условима" бесплатни технички преглед возила биће обављан на бензинској станици "Нестро" у Бијељини од 10.00 до 12.00 часова, а у Каракају код Зворника код "Дрина осигурања" од 13.00 до 15.00 часова.
Из Савеза су подсјетили возаче да је 1. новембра на снагу ступио Правилник о саобраћају у зимским условима, којим је прописано да сва моторна возила у Републици Српској и БиХ, независно од временских услова, морају до 1. априла наредне године посједовати зимску опрему, преноси Срна.
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