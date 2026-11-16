У једној просторији у кући никада не треба сушити веш

Аутор:АТВ редакција
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Сушење опране гардеробе током хладнијих дана представља праву ноћну мору за све који живе у мањим стамбеним квадратима.
Сталци за веш заузимају драгоцјен пролаз, а гомила влажних ствари неминовно подиже ниво влаге у ваздуху.
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Због тога већина станара прибјегава рефлексном рјешењу: чим се најаве гости, гломазна сушилица за веш се брже-боље склони са очију у прву слободну просторију. Ипак, стручњаци упозоравају да је управо та навика сушења веша најгора могућа одлука за здравље укућана и микроклиму дома.
Најопаснији избор за постављање сушилице јесте спаваћа соба, нарочито ако је скучена и нема стално провјетравање.
Док се гардероба циједи и суши, она ослобађа знатну количину водене паре директно у простор. Када се та влага сатима задржава међу зидовима, настаје идеално тло за размножавање гриња и опасне буђи. Све то драстично обара квалитет ваздуха који удишете, неповољно утиче на читав простор, али и директно ремети миран и здрав сан.
Уколико због мањка квадрата немате никакав други избор осим спаваће собе, једно правило је обавезно: прозор мора бити редовно отворен како би нагомилана влага одмах излазила напоље.
Стручњаци препоручују неколико знатно безбједнијих алтернатива у стану, уз поштовање тачних правила позиционирања:
Дневни боравак: Ова просторија је најчешће најпространија и има најбоље струјање ваздуха. Најбоље је сталак поставити у близини прозора, али га никако немојте гурати тик уз зид или гријна тијела попут радијатора, јер ваздух мора слободно да кружи око сваког комада одјеће.
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Купатило: Може да послужи као опција искључиво ако посједује спољни прозор или снажан вентилациони систем. Будући да су туширање и купање већ заситили ваздух влагом, веш ће се сушити спорије, а без сталног провјетравања ризикујете појаву црне буђи на фугама плочица и зидовима.
Кухиња: Погодна је само уз беспријекорну вентилацију, али под једним строгим условом – никада немојте сушити веш док спремате храну. Тканине експресно упијају јаке кухињске мирисе, док пара од кувања додатно оптерећује простор.
Ходник: Уколико је довољно простран и није затрпан стварима, ходник омогућава несметану циркулацију ваздуха и може бити сасвим солидно прелазно рјешење.
За све који се боре са недостатком простора, а немају машину за сушење, изузетно практичну замјену за класичне гломазне сушилице представљају зидни сушачи за веш који штеде подну површину и олакшавају свакодневицу, наводи ЖенаБлиц.
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