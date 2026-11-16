Нова банка најбоља банка у Босни и Херцеговини у категоријама ЦИР, РОА и РОЕ

Аутор:АТВ редакција
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Нова банка још једном је потврдила своју позицију међу водећим финансијским институцијама у Босни и Херцеговини, освојивши три престижна признања Златни БАМ, другу годину заредом.
На традиционалној манифестацији "Вечер банкара", коју организују Удружење банака Босне и Херцеговине и магазин Банке и Бизнис у БиХ, Банци су уручена признања за резултате остварене у 2025. години, у категоријама ефикасности пословања (ЦИР), приноса на активу (РОА) и приноса на акционарски капитал (РОЕ).
Уручење признања у све три категорије, другу годину заредом, потврђује континуитет успјешног пословања Нове банке и резултате вишегодишње стратегије усмјерене на унапређење ефикасности, јачање капитала и дугорочну одрживост пословања.
"Поносан сам на колеге у Новој банци, јер смо на основу резултата пословања у протеклој години проглашени најбољом банком у Босни и Херцеговини према три различита критеријума. Нова банка је једна од највећих банака у земљи, али оно што нам је у претходном периоду представљало посебан изазов била је ефикасност пословања. Управо њено унапређење поставили смо као стратешки циљ. Током протеклих пет година спровели смо свеобухватну трансформацију Банке, од корпоративне културе и пословних процеса до организације рада и развоја запослених. Сматрам да су ова признања круна петогодишњег рада једне генерације запослених која је била посвећена остваривању заједничког стратешког циља. Међутим, за такав успјех била је неопходна и подршка представника власника капитала. Посебно значајна била је њихова одлука да прихвате наш приједлог да се током прве четири године трансформације не исплаћују дивиденде, већ да се цјелокупна остварена добит усмјерава у јачање капитала Банке. Захваљујући таквом приступу, значајно смо ојачали капиталну основу и створили предуслове да Нова банка данас буде међу најконкурентнијим банкама на тржишту Босне и Херцеговине", изјавио је Синиша Аџић, предсједник Управе Нове банке, приликом преузимања признања.
Резултати пословања у 2025. години додатно потврђују финансијску стабилност и квалитет управљања Новом банком. Показатељ односа трошкова и прихода (ЦИР) износио је 36,16%, принос на активу (РОА) 2,90%, док је принос на акционарски капитал (РОЕ) достигао 22,98%. ЦИР од 36,16% показује да Банка успјешно управља оперативним трошковима у односу на остварене приходе, одржавајући висок степен пословне ефикасности.
Истовремено, принос на активу од 2,90% потврђује способност Банке да расположиву имовину користи продуктивно и остварује значајну вриједност из својих ресурса. Принос на акционарски капитал од 22,98% додатно указује на високу профитабилност и ефикасно кориштење уложеног капитала, што представља важан показатељ успјешности пословног модела и дугорочне одрживости.
Посматрани заједно, ови показатељи пружају цјеловиту слику пословања Нове банке: ефикасно управљање ресурсима прати способност остваривања снажних финансијских резултата, уз очување стабилности и развојних капацитета.
Признање Златни БАМ већ више од двије деценије представља један од најзначајнијих показатеља изврсности у банкарском сектору Босне и Херцеговине. Традиционална "Вечер банкара" ове године је у бањолучком Банском двору окупила представнике финансијских институција и банкарске заједнице, пружајући прилику да се истакну пословни резултати и допринос банака стабилности и развоју домаћег финансијског система.
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