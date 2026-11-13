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Саудијска производња нафте скочила на предратне нивое

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АТВ редакција
13.11.2026 23:00

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Саудијска производња нафте скочила на предратне нивое
Фото: Envato/GoldenDayz

Саудијска производња нафте у октобру се опоравила и приближила нивоима забиљеженим прије почетка рата, будући да је Краљевина пронашла начине за одржавање извоза упркос ескалацији напада на бродски саобраћај и енергетску инфраструктуру.

Ријад је извијестио картел ОПЕЦ да је прошлог мјесеца производио 10,6 милиона барела сирове нафте дневно, што је највећи ниво откако су САД и Израел крајем фебруара започели рат против Ирана.

Према достављеним подацима ОПЕЦ-у, саудијска производња у октобру била је већа од просјека забиљеженог у два мјесеца која су претходила рату. Аналитичари наводе да је журба с производњом и извозом нафте прије почетка непријатељстава придонијела неуобичајено високом нивоу производње у Краљевини током фебруара, пренио је СЕЕбиз.еу.

Рат с Ираном довео је до колапса испоруке нафте из Заљева након што је Техеран преузео контролу над Хормушким мореузом – уским морским пролазом кроз који иначе пролази око петине свјетске нафте.

Због ограничених складишних капацитета и малог броја алтернативних извозних праваца, највећи произвођачи нафте у регији били су присиљени смањити производњу током сукоба.

Подаци објављени у сриједу сугеришу да је највећи произвођач и де факто вођа ОПЕЦ-а пронашао начине како одржати функционирање своје нафтне индустрије упркос поремећајима.

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Тагови :

Саудијска Арабија

Нафта

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