На свјетском тржишту мањи пад цијена нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у мањем паду, пошто САД планирају да одрже блокаду Ирана и умањена је шанса за обнову обимнијег сукоба који би могао да омете доставу тог енергента са Блиског истока, мада напади на танкере и даље представљају опасност.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за цент и износи 95,41 долар по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 20 центи или 0,25 одсто и износи 88,52 долара по барелу.
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Амерички Си-Ен-Би-Си наводи да би "брент", упркос нестабилним цијенама усљед сукоба, ове седмице требао да падне за 2,4 одсто, након пада од 16 одсто у односу на прошлу седмицу. Свијетла сирова нафта требало би да падне за 2,5 одсто, док је за 13 одсто мања у односу на прошлу седмицу.
Цијене су данас су у паду пошто је амерички предсједник Доналд Трамп на својој друштвеној мрежи "Трут сошл" навео да договор са Ираном није неопходан за окончање сукоба, што указује на то да ће на снази остати блокада нафтних испорука, те трговинске и економске санкције.
(Срна)
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