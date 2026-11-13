Logo

На свјетском тржишту мањи пад цијена нафте

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 13:21

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у мањем паду, пошто САД планирају да одрже блокаду Ирана и умањена је шанса за обнову обимнијег сукоба који би могао да омете доставу тог енергента са Блиског истока, мада напади на танкере и даље представљају опасност.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за цент и износи 95,41 долар по барелу.

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 20 центи или 0,25 одсто и износи 88,52 долара по барелу.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Патриотизам и професионализам кључни за рад у МУП-у

Амерички Си-Ен-Би-Си наводи да би "брент", упркос нестабилним цијенама усљед сукоба, ове седмице требао да падне за 2,4 одсто, након пада од 16 одсто у односу на прошлу седмицу. Свијетла сирова нафта требало би да падне за 2,5 одсто, док је за 13 одсто мања у односу на прошлу седмицу.

Цијене су данас су у паду пошто је амерички предсједник Доналд Трамп на својој друштвеној мрежи "Трут сошл" навео да договор са Ираном није неопходан за окончање сукоба, што указује на то да ће на снази остати блокада нафтних испорука, те трговинске и економске санкције.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

цијене нафте

Америка

Иран

Коментари (0)

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Србија

Жена родила дјевојчицу и преминула усљед компликација током порођаја

1 ч

0
Директор Универзитетске болнице Фоча, др Ненад Лаловић, боравио је у вишедневној радној посјети медицинским факултетима и универзитетско-клиничким центрима у Мађарској.

Република Српска

Договорена сарадња са реномираним клиникама у Будимпешти и Дебрецину

1 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Пијана и дрогирана жена за воланом изазвала три саобраћајне несреће

1 ч

0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

Друштво

УИО до сада ријешила 1.122 поднесених захтјева за поврат ПДВ-а на прву некретнину

1 ч

0

Више из рубрике

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Лидл повлачи производ због опасне бактерије: Провјерите јесте ли га купили

5 ч

0
Obućar, zanatlije

Економија

За ове занате више нема ученика, мајстори одлазе у историју

5 ч

0
Немачке заставе и заставе ЕУ вијоре се испред зграде Рајхстага, Берлин, Немачка.

Економија

Радници рекли "доста је": Масовни протести у Њемачкој због ниских плата

6 ч

1
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Нафта би могла да појефтини тек крајем 2027. године

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима