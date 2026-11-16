Ко је Јована Дрљача: Најмлађи посланик у Парламенту Српске

Аутор:АТВ редакција
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Док њене вршњаке тек чекају први озбиљнији пословни и животни изазови, она ће већ учествовати у доношењу одлука које се тичу свих грађана Републике Српске.
Ријеч је о Јовани Дрљачи (25), која је у нови сазив Народне скупштине Републике Српске ушла као најмлађи посланик.
До мандата је дошла преко листе СНСД-а освојивши 3.947 гласова у Изборној јединици 1.
Иако је тек на почетку политичке каријере, иза ње је већ неколико година искуства у локалној политици, али и запажен академски успјех.
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Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци у јуну 2024. године, и то као студент генерације. Студије је завршила са просјеком оцјена 9,95, сврставајући се међу најуспјешније студенте своје генерације.
Политика јој, међутим, није непознаница. У локални парламент први пут је ушла након избора 2020. године, када је имала свега 19 година, поставши најмлађа одборница у Скупштини општине Нови Град, преноси "Српска инфо".
Управо током конститутивне сједнице локалног парламента крајем те године нашла се у центру пажње јавности.
Након што је најстарији одборник напустио сједницу, предсједавање је преузела Дрљача.
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На локалним изборима 2024. године поново је освојила одборнички мандат, а сада је направила корак даље и изборила мјесто у највишем законодавном тијелу Републике Српске.
Дрљача је и породично везана за локалну политику. Кћерка је Мирослава Дрљаче, начелника општине Нови Град, који ту функцију обавља од 2016. године.
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