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Ко је Јована Дрљача: Најмлађи посланик у Парламенту Српске

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АТВ редакција
16.11.2026 16:03

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Јована Дрљача
Фото: СНСД

Док њене вршњаке тек чекају први озбиљнији пословни и животни изазови, она ће већ учествовати у доношењу одлука које се тичу свих грађана Републике Српске.

Ријеч је о Јовани Дрљачи (25), која је у нови сазив Народне скупштине Републике Српске ушла као најмлађи посланик.

До мандата је дошла преко листе СНСД-а освојивши 3.947 гласова у Изборној јединици 1.

Иако је тек на почетку политичке каријере, иза ње је већ неколико година искуства у локалној политици, али и запажен академски успјех.

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Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци у јуну 2024. године, и то као студент генерације. Студије је завршила са просјеком оцјена 9,95, сврставајући се међу најуспјешније студенте своје генерације.

Политика јој, међутим, није непознаница. У локални парламент први пут је ушла након избора 2020. године, када је имала свега 19 година, поставши најмлађа одборница у Скупштини општине Нови Град, преноси "Српска инфо".

Управо током конститутивне сједнице локалног парламента крајем те године нашла се у центру пажње јавности.

Након што је најстарији одборник напустио сједницу, предсједавање је преузела Дрљача.

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На локалним изборима 2024. године поново је освојила одборнички мандат, а сада је направила корак даље и изборила мјесто у највишем законодавном тијелу Републике Српске.

Дрљача је и породично везана за локалну политику. Кћерка је Мирослава Дрљаче, начелника општине Нови Град, који ту функцију обавља од 2016. године.

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Тагови :

Јована Дрљача

Народна скупштина Републике Српске

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