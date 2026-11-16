Од 1. децембра за ове знакове стижу љепши дани

Аутор:АТВ редакција
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Послије периода неизвјесности, одлагања планова и бриге због новца, за поједине припаднике Зодијака коначно стижу љепши дани. Астролошка предвиђања најављују да ће се ситуације које су дуго дјеловале нерјешиво покренути, док би финансијске прилике могле да се поправе брже него што очекују.
Посебно се издвајају три хороскопска знака којима децембар 2026. обећава прилику да стару годину испрате са много мање брига.
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Биковима би децембар могао да донесе дуго очекивану финансијску стабилност. Труд који су улагали претходних мјесеци коначно би могао да почне да се исплаћује, а новац да пристигне из неколико различитих извора. Могући су поврат старог дуга, повољна пословна понуда или договор који је дуго био на чекању. Према хороскопу, већ почетком децембра Бикови би могли да ријеше један од највећих финансијских проблема и коначно одахну. Оно што им је донедавно изгледало недостижно сада би могло да постане стварност.
Дјевице су дуго стављале туђе потребе испред својих, али децембар би могао да промијени такву ситуацију. Очекују их повољније околности на послу, могућност додатне зараде или наплата новца који су дуго чекале. Међутим, лијепе промјене неће се односити само на финансије. Према астролошкој прогнози, Дјевице би могле да разријеше и компликоване односе, донесу важне одлуке и коначно заврше обавезе које су мјесецима одлагале. За многе припаднике овог знака посљедњи мјесец године могао би да донесе дуго прижељкивани мир.
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Стријелчеви би у децембру могли да осјете да се упорност коначно исплатила. Пословни планови који су дуго стагнирали могли би да крену напријед, док се отварају могућности за бољу зараду. Посебно повољан период најављује се онима који чекају потписивање уговора, нови посао или реализацију важног пројекта. Финансијски притисак могао би да попусти, а Стријелчеви ће, према прогнози, коначно добити прилику да остваре планове које су због недостатка новца стално помјерали.
(БлицЖена)
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