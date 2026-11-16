Logo

Од 1. децембра за ове знакове стижу љепши дани

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 16:17

Коментари:

0
млади људи залазак сунца веселе се
Фото: Pexels/Vitaly Gariev

Послије периода неизвјесности, одлагања планова и бриге због новца, за поједине припаднике Зодијака коначно стижу љепши дани. Астролошка предвиђања најављују да ће се ситуације које су дуго дјеловале нерјешиво покренути, док би финансијске прилике могле да се поправе брже него што очекују.

Посебно се издвајају три хороскопска знака којима децембар 2026. обећава прилику да стару годину испрате са много мање брига.

Саша Ковачевић

Сцена

Саша Ковачевић објавио прве фотографије сина: Открио име

Бик

Биковима би децембар могао да донесе дуго очекивану финансијску стабилност. Труд који су улагали претходних мјесеци коначно би могао да почне да се исплаћује, а новац да пристигне из неколико различитих извора. Могући су поврат старог дуга, повољна пословна понуда или договор који је дуго био на чекању. Према хороскопу, већ почетком децембра Бикови би могли да ријеше један од највећих финансијских проблема и коначно одахну. Оно што им је донедавно изгледало недостижно сада би могло да постане стварност.

Дјевица

Дјевице су дуго стављале туђе потребе испред својих, али децембар би могао да промијени такву ситуацију. Очекују их повољније околности на послу, могућност додатне зараде или наплата новца који су дуго чекале. Међутим, лијепе промјене неће се односити само на финансије. Према астролошкој прогнози, Дјевице би могле да разријеше и компликоване односе, донесу важне одлуке и коначно заврше обавезе које су мјесецима одлагале. За многе припаднике овог знака посљедњи мјесец године могао би да донесе дуго прижељкивани мир.

Прехлада

Здравље

Како ублажити кашаљ код куће и када је вријеме да се јавите љекару

Стријелац

Стријелчеви би у децембру могли да осјете да се упорност коначно исплатила. Пословни планови који су дуго стагнирали могли би да крену напријед, док се отварају могућности за бољу зараду. Посебно повољан период најављује се онима који чекају потписивање уговора, нови посао или реализацију важног пројекта. Финансијски притисак могао би да попусти, а Стријелчеви ће, према прогнози, коначно добити прилику да остваре планове које су због недостатка новца стално помјерали.

(БлицЖена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Паре

Коментари (0)

Прочитајте више

На продају Југо са 200 километара на сату

Ауто-мото

Продаје се Југо са свега 200 километара на сату, цијена ситница

50 мин

0
Потражња јењава: Колико кошта пелет у Српској?

Друштво

Потражња јењава: Колико кошта пелет у Српској?

1 ч

0
Сушење одјеће

Савјети

У једној просторији у кући никада не треба сушити веш

1 ч

0
Лијекови

Друштво

Све већа отпорност на антибиотике могла би однијети милионе живота

1 ч

0

Више из рубрике

Новац

Занимљивости

Новац стиже са свих страна: Три знака до краја године неће бринути о финансијама

1 д

0
Новац еури

Занимљивости

Муче вас дугови и празни новчаници? Постоји молитва за материјално благостање

1 д

0
Жена се пење уз степенице

Занимљивости

Неки људи увијек бирају степенице уместо лифта: Шта је њима у глави и којих 8 особина имају?

1 д

0
Портрет мачке осветљен плавим светлом, са текстом „Петак тринаести” на тамној позадини.

Занимљивости

Петак 13. дан несреће или празновјерје?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима