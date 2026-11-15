Муче вас дугови и празни новчаници? Постоји молитва за материјално благостање

Аутор:АТВ редакција
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Новац, дугови, рачуни и свакодневни трошкови све чешће оптерећују кућне буџете, а многи људи у потрази за рјешењем утјеху проналазе и у вјери.
У православној традицији постоје молитве којима се верници обраћају Богу за помоћ у материјалним тешкоћама, напредак у послу и финансијску стабилност.
Иако молитва не представља гаранцију да ће неко постати богат или преко ноћи ријешити новчане проблеме, вјерницима може да пружи духовну снагу, мир и наду у тешким животним околностима.
У православљу се посебно истиче молитва за Божији благослов у поштеном раду, мудрост приликом доношења финансијских одлука и способност да се човјек избори са дуговима и материјалним изазовима.
Један од светитеља коме се вјерници често обраћају када се нађу у финансијским и животним тешкоћама јесте Свети Спиридон Чудотворац.
Овај светитељ, познат по својој скромности и милосрђу, посебно је поштован у православној традицији. Вјерници му се моле за помоћ у проналажењу посла, рјешавању материјалних проблема, очувању породичне сигурности и изласку из тешких околности.
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Ту је и Свети Николај Чудотворац, коме се вјерници обраћају за помоћ у невољама, заштиту породице и проналажење излаза из животних проблема.
Уколико се суочавате са финансијским потешкоћама, можете се молити и сопственим ријечима. Једна пригодна молитва гласи:
„Господе Боже, Оче небески, погледај на мене и на моје животне потребе.
Подари ми снагу, мудрост и благослов у сваком поштеном раду. Отвори ми путеве који воде ка напретку, сачувај ме од погрешних одлука, непотребних трошкова и сваког зла.
Помози ми да превазиђем финансијске тешкоће, да пронађем излаз из дугова и да својим трудом обезбједим миран и достојанствен живот.
Не тражим богатство из похлепе, већ довољно да живим без страха, да бринем о својим ближњима и да могу да помогнем онима којима је помоћ потребна.
Благослови мој рад, моје одлуке и све добре намјере.
Нека буде воља Твоја. Амин.“
Важно је нагласити да ова молитва није преузета из званичног православног молитвеника, већ је састављена као лична молитва за материјалне тешкоће.
У православном учењу молитва није начин за привлачење новца, нити се материјално благостање посматра као аутоматска награда за вјеру.
Њена суштина је у тражењу снаге, стрпљења и мудрости да се човек суочи са проблемима, али и у подсјећању на важност поштеног рада, одговорности и помагања другима.
Зато се вјерницима савјетује да се моле искрено, без очекивања да ће се финансијске околности промјенити преко ноћи, уз истовремено предузимање конкретних корака за рјешавање својих новчаних проблема, преноси Она.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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