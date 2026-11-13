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Два коња ушла у градски аутобус

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АТВ редакција
13.11.2026 14:43

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Коњи ушли у градски аутобус
Фото: Screenshot / X

Необична сцена из америчког града Детроита изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, након што су два коња ушла у градски аутобус.

Прошетали су његовом унутрашњошћу и изашли на задња врата.

Случај се догодио 7. новембра у улици 7 Мајл Ист, у близини Страсбург Стрита. Снимак је забиљежила Елесиа Дру, која се аутомобилом кретала том улицом и зауставила када је угледала необичан призор.

На видеу се види како двије особе уводе оседлане коње у аутобус, док возач спушта рампу за улазак путника са инвалидитетом. Животиње су прошле кроз возило и неколико секунди касније изашле на задња врата.

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Власник коња Џордан Вилијамс, члан организације "Урбан Сити Каубојс", рекао је за локалну телевизију "WHYZ" да је тог дана учествовао на догађају током којег су дјеца имала прилику да јашу коње.

Како је објаснио, када је аутобус наишао, питао је возача да ли може да уведе животиње у возило како би направили снимак.

Циљ му је, тврди, био да скрене пажњу на присуство црних каубоја и коњичке културе у Детроиту.

"Није ми први родео", нашалио се Вилијамс, додајући да је и раније уводио коње у градске аутобусе.

Према његовим ријечима, у аутобусу су се у том тренутку налазила два или три путника и нико није повријеђен.

Ипак, градско одјељење за саобраћај Детроита (ДДОТ) саопштило је да истражује случај, истичући да такво понашање није у складу са правилима превоза и да може угрозити безбједност и изазвати непријатности путницима.

Из ове службе подсјетили су да је у аутобусима дозвољен превоз службених животиња, које морају бити под контролом и не смију заузимати сједишта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Коњи

аутобус

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