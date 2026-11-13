Аутор:АТВ редакција
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Необична сцена из америчког града Детроита изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, након што су два коња ушла у градски аутобус.
Прошетали су његовом унутрашњошћу и изашли на задња врата.
Случај се догодио 7. новембра у улици 7 Мајл Ист, у близини Страсбург Стрита. Снимак је забиљежила Елесиа Дру, која се аутомобилом кретала том улицом и зауставила када је угледала необичан призор.
На видеу се види како двије особе уводе оседлане коње у аутобус, док возач спушта рампу за улазак путника са инвалидитетом. Животиње су прошле кроз возило и неколико секунди касније изашле на задња врата.
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Власник коња Џордан Вилијамс, члан организације "Урбан Сити Каубојс", рекао је за локалну телевизију "WHYZ" да је тог дана учествовао на догађају током којег су дјеца имала прилику да јашу коње.
Како је објаснио, када је аутобус наишао, питао је возача да ли може да уведе животиње у возило како би направили снимак.
Циљ му је, тврди, био да скрене пажњу на присуство црних каубоја и коњичке културе у Детроиту.
"Није ми први родео", нашалио се Вилијамс, додајући да је и раније уводио коње у градске аутобусе.
Према његовим ријечима, у аутобусу су се у том тренутку налазила два или три путника и нико није повријеђен.
Ипак, градско одјељење за саобраћај Детроита (ДДОТ) саопштило је да истражује случај, истичући да такво понашање није у складу са правилима превоза и да може угрозити безбједност и изазвати непријатности путницима.
Из ове службе подсјетили су да је у аутобусима дозвољен превоз службених животиња, које морају бити под контролом и не смију заузимати сједишта.
Shocking video from a bystander in Detroit, Michigan captured the moment a pair of horses led by two men boarded a public bus, and then exited it last week.
According to the Detroit Department of Transportation website, only trained service animals are allowed onboard. The department said in a statement that it is "taking appropriate steps to address the incident as it is not consistent with DDOT police."
Jordan Williams, co-founder of Urban City Cowboys and owner of the animals, told local outlet WXYZ he walked his horses on and off the bus for a video, and it's not the first time he's done it.— CBS News (@CBSNews) November 12, 2026
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