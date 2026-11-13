Данас је крај ретроградног Меркура: Три знака могу да одахну

Аутор:АТВ редакција
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Ако вам се у посљедње вријеме чини да се сваки договор компликује, да људи не разумију оно што им говорите, да се стари проблеми враћају баш онда када помислите да сте их ријешили, сигурно ћете се обрадовати ономе што доноси друга половина мјесеца.
Већ 13. новембра Меркур завршава свој ретроградни ход и поново креће директно, што се у астрологији повезује са разјашњавањем ситуација, лакшом комуникацијом и покретањем ствари које су дуго стајале у мјесту, а ова три знака највише ће осјетити поменуте бенефите.
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Овај ретроградни Меркур почео је 24. октобра и одвијао се у знаку Шкорпије, па је његов симболички утицај био највише повезан са повјерењем, тајнама, емотивним односима, заједничким новцем. Није било довољно само прећи преко проблема, многи су морали да се врате на старе приче и коначно погледају истини у очи. Сада је томе коначно крај, а постоји још разлога за оптимизам, нарочито ако сте припадник неког од ова три знака.
И још нешто: истог дана и Венера завршава свој ретроградни ход, па се отвара простор за лакше рјешавање љубавних неспоразума, преиспитивање односа и доношење одлука које се тичу срца.
Овај знак би могао најдиректније да осјети промјену. Претходне недјеље донијеле су безброј преиспитивања, и можда сте се питали да ли сте некоме поклонили превише повјерења, да ли сте донијели исправну одлуку или зашто се одређена ситуација упорно понавља. Неки су се суочили и са људима из прошлости, разговорима за које су мислили да су завршени и емоцијама које нису сасвим нестале.
Сада се отвара простор за другачији поглед на све што се догодило. Оно што вам је јуче изгледало компликовано могло би полако да добије смисао. Посебно је важно да Шкорпија сада не покушава да контролише сваки исход. Не мора баш све да се ријеши истог дана. Вријеме је да престанете да се враћате на оно што је било и схватите шта желите даље.
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Близанци су под владавином Меркура, па сваки његов ретроградни период могу симболично да повежу са комуникацијом, организацијом, плановима и доношењем одлука. У периоду иза нас можда вам се чинило да имате десет обавеза, а да ниједну не успијевате да завршите онако како сте замислили. Договори су се мијењали, планови одлагали, а ситнице које иначе рјешавате без превише размишљања постајале су непотребно компликоване.
Добра вијест је да се послије 13. новембра отвара повољнији период за организацију свакодневице. У послу ће доћи до разјашњења неспоразума, док би неки планови који су били на чекању могли поново да постану актуелни. Посебно обратите пажњу на разговоре са људима са којима свакодневно сарађујете. Нешто што је раније дјеловало као нерјешив проблем могло би да се покаже једноставнијим него што сте мислили.
Дјевица је други знак којим влада Меркур, па његов повратак директном кретању може имати посебно занимљиву симболику. Нагласак ће сада бити на разговорима, договорима, учењу, папирологији и доношењу одлука. Дјевица воли да има све под контролом. Када се планови не одвијају очекиваним редослиједом, то може бити извор велике нервозе. У претходном периоду можда сте превише анализирали туђе ријечи, враћали се и покушавали да пронађете одговоре на питања која су остала без објашњења.
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Сада ствари почињу да долазе на своје мјесто. Разговор који је био одложен или важна информација на коју сте дуго чекали помоћи ће вам да направите сљедећи корак. Преиспитајте односе са блиским људима, али и начин на који показујете наклоност. Не морате увијек да будете особа која све разумије, све рјешава и све држи под контролом.
(БлицЖена)
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