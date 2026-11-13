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Новембар је мјесец великих одлука: Неки парови раскидају док други постају све ближи

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АТВ редакција
13.11.2026 12:18

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Фото: Pexel/Vera Arsic

Према новом љубавном тренду, новембар је мјесец великих одлука – неки парови постају ближи, док други почињу да преиспитују заједничку будућност.

Јесен није само вријеме када мијењамо гардеробу и све више времена проводимо код куће. Према једној популарној теорији која се шири друштвеним мрежама, новембар је и мјесец у којем многи почињу озбиљније да размишљају о својим љубавним односима. Док једни осјећају потребу да се још више зближе са партнером, други се питају да ли желе да наставе љубавну везу.

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Овај тренд, познат као новембарска теорија, привукао је пажњу и страних медија.

Зашто баш новембар?

Како се приближава крај године, почињемо да размишљамо о плановима за празнике, породичним окупљањима и томе са ким желимо да проведемо наредне мјесеце, пише Супер Жена.

За парове који су задовољни везом, такви планови могу бити прилика за додатно зближавање. Заједничко вријеме, договори и мали ритуали могу да учврсте осјећај припадности.

Међутим, код оних који већ дуже осјећају незадовољство, иста питања могу да покрену дилему: да ли остати у вези или кренути даље?

Празници могу да појачају оно што већ постоји

Замисао иза новембарске теорије није да хладније вријеме само по себи изазива раскиде или заљубљивање. Ријеч је прије свега о томе да крај године може да подстакне преиспитивање односа.

Ако партнери већ имају нерешене проблеме, разговори о заједничкој будућности могу да их учине видљивијим. С друге стране, парови који се добро слажу могу још више да уживају у планирању празника и заједничким тренуцима.

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Важно је нагласити да новембарска теорија није научно потврђено правило, већ популарно тумачење љубавних промјена током овог периода.

Како да знате да ли је у питању пролазно расположење?

Прије него што донесете велику одлуку, размислите да ли вас муче проблеми који трају мјесецима или сте тренутно под притиском обавеза, умора и празничних очекивања.

Један лош дан или неколико несугласица не значе да је веза осуђена на пропаст. Много више говори то да ли партнери могу отворено да разговарају, саслушају једно друго и заједно рјешавају проблеме. Понекад такви разговори воде новом почетку.

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Тагови :

љубавне везе

љубавни проблеми

Љубав

раскид везе

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