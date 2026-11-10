Најбизарније незгоде које су се догодиле паровима током секса: Поједине шокирају

Аутор:АТВ редакција
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Неки интимни тренуци завршили су се толико неочекивано да су постали тема медицинских извјештаја и свјетских медија.
Страст понекад може да донесе потпуно неочекиване посљедице. Од пољупца након којег је жена изгубила слух до оргазма који никако није престајао, поједини случајеви из медицинске праксе и телевизијских емисија звуче готово невјероватно.
Британски „Тхе Сун“ прикупио је неколико необичних прича које показују да се и тренуци највеће интимности понекад могу претворити у праву драму.
Једна млада жена из кинеске провинције Гуангдонг завршила је 2008. године у болници након страственог пољупца са дечком.
Према тадашњим извјештајима, снажна промјена притиска током љубљења довела је до повреде уха и наглог губитка слуха.
Љекари су очекивали да ће се слух постепено вратити, а овај необичан случај привукао је пажњу медија широм свијета.
Жена представљена као Лиз испричала је у америчкој телевизијској емисији „Секс ме је одвео у хитну помоћ“ да је након интимног односа са партнером доживјела искуство које је у почетку било пријатно, али се убрзо претворило у панику.
Према њеном свједочењу, осјећај оргазма није престајао ни након сат времена. Покушавала је да се смири, али безуспјешно, па је на крају завршила у хитној помоћи.
Како је испричала, тегобе су се повукле тек након приближно три сата. Прича је први пут доспјела у медије још 2014. године.
Посебно забрињава случај жене са Новог Зеланда која је доживјела мождани удар, а љекари су повреду крвног суда на врату повезали са такозваним љубавним угризом.
Притисак и оштећење крвног суда могли су да допринесу стварању угрушка, што показује да чак и наизглед безазлен гест у изузетно ријетким околностима може да има озбиљне посљедице.
Мушкарац из британског Саутемптона потражио је љекарску помоћ када је примијетио сметње са видом на једном оку.
Љекари су установили крварење повезано са пуцањем ситног крвног суда у оку, након наглог повећања притиска током сексуалне активности.
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