Продаје се Југо са свега 200 километара на сату, цијена ситница

Аутор:АТВ редакција
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Колекционари аутомобила по правилу пажљиво бирају и у климатизованим гаражама чувају скупоцјене, егзотичне машине вриједне милионе долара.
Ипак, права је сензација када идентичан краљевски третман добије аутомобил који је некада важио за најјефтиније превозно средство на тржишту - наш легендарни Југо!
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Управо један такав примјерак изазвао је праву пометњу на чувеној америчкој аукцијској платформи "Бринг а Трејлер", гдје се у понуди појавио нестварно очуван Југо ГВ из 1986. године са свега 121 пређеном миљом - односно мање од 200 километара на сату!
Да прича буде још занимљивија, овај практично нов аутомобил из Крагујевца деценијама је био у власништву познатог холивудског филмског продуцента Џејмса Г. Робинсона, оснивача компаније "Морган Крик Ентертејмент", која стоји иза великих биоскопских хитова као што су наставак комедије "Ејс Вентура" и "Робин Худ: Принц лопова".
Поред изузетно успешне каријере у филмској индустрији, Робинсон се бавио и аутомобилским бизнисом.
Његова фирма припремала је увезене европске аутомобиле за америчко тржиште, што је укључивало и уградњу клима-уређаја по строгим тамошњим стандардима. Управо кроз тај посао био је близак пријатељ са Малколмом Бриклином, предузетником који је најприје увео Субару у САД, а потом 1985. године започео историјски увоз крагујевачког Југа у Америку.
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Робинсон, који је преминуо раније ове године, иза себе је оставио импресивну колекцију од више од 100 возила, међу којима су се налазили и елитни класици попут баснословно вриједног модела Мерцедес 300 СЛ Роадстер. У таквом друштву аутомобилске аристократије, скромни хечбек из Југославије представљао је симпатичан и јединствен куриозитет.
Када се тек појавио на америчком тржишту, Југо је привлачио купце невјероватном почетном цијеном од свега 3.990 долара.
Иако је често био на мети дежурних критичара и телевизијских комичара, пружао је оно што је многима било најпотребније - приступачан, једноставан и поуздан превоз.
Настао на провереној Фијатовој бази, овај аутомобил склапала је фабрика Застава у некадашњој Југославији.
Конкретан примјерак понуђен на аукцији покреће чувени 1,1-литарски четвороцилиндрични мотор који развија 55 коњских снага.
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Иако га краси препознатљив, спартански ентеријер осамдесетих, овај Југо ГВ је за своје вријеме био прилично добро опремљен - посједује касетофон, клима-уређај, кровни носач, предње диск кочнице и точкове од 13 инча.
Упркос мјешовитим критикама, Југо је у Америци забиљежио запажен комерцијални успјех са преко 140.000 продатих јединица, док је укупна глобална производња достигла готово 800.000 возила.
Аутомобил у оваквом фабричком стању и са овако богатим холивудским историјатом без сумње заслужује почасно мјесто у музеју, али новом власнику пружа и јединствену прилику да украде сву пажњу на скуповима класичних аутомобила.
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Иако вјероватно неће конкурисати за главне награде на престижном догађају "Пиб Бич Конкурс", појава оваквог Југа на манифестацији као што је "Монтереј Кар Вик" сасвим сигурно никога не би оставила равнодушним.
За све колекционаре који желе дио аутомобилске историје са Балкана у гаражи, аукција се званично завршава 17. новембра. Посљедња понуда је 6.000 долара, преноси "Спортал".
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