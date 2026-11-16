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Ухапшен држављанин Њемачке: Због преваре му пријети 15 година затвора

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АТВ редакција
16.11.2026 15:39

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Полицијски службеници Оперативно-истражног тима ФАСТ агенције за истраге и заштиту (СИПА) на подручју Сарајева лоцирали су и ухапсили држављанина Савезне Републике Њемачке.

„Наведено лице ухапшено је по међународној потјерници НЦБ ИНТЕРПОЛ Визбаден, прослијеђеној путем НЦБ ИНТЕРПОЛ Сарајево, ради вођења екстрадиционог поступка и изручења Савезној Републици Њемачкој због кривичног дјела 'Превара' Кривичног закона Савезне Републике Њемачке, за које је прописана максимална казна затвора у трајању од 15 година“, наведено је у саопштењу СИПА.

Након криминалистичке обраде, ухапшени је у законском року предат Суду Босне и Херцеговине у даљу надлежност.

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Тагови :

СИПА

хапшење

Интерполова потјерница

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