Ухапшен држављанин Њемачке: Због преваре му пријети 15 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Оперативно-истражног тима ФАСТ агенције за истраге и заштиту (СИПА) на подручју Сарајева лоцирали су и ухапсили држављанина Савезне Републике Њемачке.
„Наведено лице ухапшено је по међународној потјерници НЦБ ИНТЕРПОЛ Визбаден, прослијеђеној путем НЦБ ИНТЕРПОЛ Сарајево, ради вођења екстрадиционог поступка и изручења Савезној Републици Њемачкој због кривичног дјела 'Превара' Кривичног закона Савезне Републике Њемачке, за које је прописана максимална казна затвора у трајању од 15 година“, наведено је у саопштењу СИПА.
Након криминалистичке обраде, ухапшени је у законском року предат Суду Босне и Херцеговине у даљу надлежност.
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