Избјегавали затвор и плаћање казни: Судска полиција ухапсили четири особе

Аутор:АТВ редакција
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Судска полиција Репулбике Српске ухапсила је четири мушкарца који су избјегавали одлазак у затвор или плаћање новчаних казни.
По наредби Основног суда у Котор Варошу ухапшен је О.М. из тог града који је осуђен једногодишњу казну затвора због кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници. Након хапшења спроведен је у КПЗ Бањалука на Туњицама.
”По наредби Основног суда у Теслићу полицијски службеници су пронашли и ухапсили Р.К. који се дуже времена крио и избјегавао издржавање затворске казне. Осуђен је на казну затвора од три мјесеца, а Судска полиција је по наведеној наредби суда поступала у десет наврата. Осим тога, за осуђеним Р.К. је активно још пет наредби у вези са учињеним прекршајима. Након хапшења спроведен је у КПЗ Бањалука”, саопштила је Судска полиција РС.
Полицијски службеници Окружно центра Судске полиције Источно Сарајево ухапсили су Ј.Џ. и Н.А. на основу наредби надлежних судова због учињених прекршаја.
”Кажњени Ј.Џ. је након измирене новчане казне пуштен на слободу, док је Н.А. спроведен у КПЗ Источно Сарајево”, наводе у Судској полицији.
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