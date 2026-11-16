Лажно се представљали као полицајци, па претукли малољетника у Приједору

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција је идентификовала и ухапсили три лица из овог града због сумње да су се лажно представљала као полицајци и физички повриједила малољетника.
Како је саопштено из ПУ Приједор, осумњичени С.К., С.Б. и С.Б. терете се да су заједно са још једним малољетним лицем починили кривична дјела „Лажно представљање“ и „Тјелесна повреда“.
Према наводима полиције, инцидент се догодио 14. новембра око 17 часова на подручју Приједора. Осумњичени су, након што су изашли из путничког возила марке „Mercedes“, зауставили малољетника, лажно се представили као полицијски службеници, а потом му нанијели тјелесне повреде.
У току је комплетирање предмета, након чега ће против три осумњичена лица Окружном јавном тужилаштву Приједор бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима.
Према малољетном лицу које је учествовало у овом догађају биће предузете мјере и радње у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.
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