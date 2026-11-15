Пријетио супрузи, кћерки и сину, нелегално држао оружје и експлозив

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Добоју, након спроведене истраге, дана 26.10.2026.године подигло је оптужницу против П.Д., због учињених кривичних дјела Насиље у породици или породичној заједници и Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Оптужени се терети да је у дужем временском периоду, а нарочито 2026. године у више наврата примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот и тијело, те дрским понашањем угрожавао спокојство и тјелесни интегритет чланова своје породице – оштећених супруге, кћерке и сина , те је користио средство погодно да тијело тешко повриједи, те у дужем временском периоду неовлаштено држао ватрено оружје и експлозивне материје, чије држање грађанима уопште није дозвољено, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Добоју.
Оптужница је потврђена од стране судије за претходно саслушање Основног суда у Шамцу, а рјешењем тог суда оптуженом је на приједлог тужилаштва продужен притвор који може трајати најдуже 1 (једну) годину од дана потврђивања оптужнице, уз редовну судску контролу оправданости мјере притвора.
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