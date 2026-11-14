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У Зворнику пронађена опојна дрога, два лица ухапшена

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АТВ редакција
14.11.2026 14:46

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Полицијски службеници Полицијске управе Зворник су 13.11.2026. године око 23,00 часа лишили слободе лица иницијала Д.К. и М.К., оба из Зворника, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ из члана 207. Кривичног законика Републике Српске.
Фото: Ustupljena fotografija

Полицијски службеници Полицијске управе Зворник су 13.11.2026. године око 23,00 часа ухапсила лица иницијала Д.К. и М.К., оба из овог града, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

На основу наредбе Основног суда у Зворнику, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес осумњичених лица, стана и возила које користе.

Том приликом пронађене су и одузете двије ПВЦ кесе са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин укупне масе 1809,23 грама, три ПВЦ кесе са садржајем зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану укупне масе 107,1 грама, те други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.

Зворик дрога
Зворик дрога
Ustupljena fotografija

Након завршене криминалистичке обраде, лица ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата надлежном тужилаштву на даље поступање, саопштили су из ПУ Зворник.

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Тагови :

ПУ Зворник

Дрога

хапшење

заплијењена дрога

Полиција

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