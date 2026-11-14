У Зворнику пронађена опојна дрога, два лица ухапшена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Зворник су 13.11.2026. године око 23,00 часа ухапсила лица иницијала Д.К. и М.К., оба из овог града, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
На основу наредбе Основног суда у Зворнику, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес осумњичених лица, стана и возила које користе.
Том приликом пронађене су и одузете двије ПВЦ кесе са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин укупне масе 1809,23 грама, три ПВЦ кесе са садржајем зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану укупне масе 107,1 грама, те други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.
Након завршене криминалистичке обраде, лица ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата надлежном тужилаштву на даље поступање, саопштили су из ПУ Зворник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму