Саобраћајна незгода на улазу у Требиње, саобраћај успорен

Аутор:Бојан Носовић
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На улазу у Требиње, из правца Билеће, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила.
На возилима је причињена материјална штета, а саобраћај на овој дионици пута је успорен.
За сада нема информација о евентуално повријеђеним лицима нити о узроцима незгоде.
Возачима се савјетује опрез и прилагођавање брзине условима на путу.
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