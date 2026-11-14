Саобраћајна незгода на улазу у Требиње, саобраћај успорен

Фото: ATV

На улазу у Требиње, из правца Билеће, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила.

На возилима је причињена материјална штета, а саобраћај на овој дионици пута је успорен. За сада нема информација о евентуално повријеђеним лицима нити о узроцима незгоде. Возачима се савјетује опрез и прилагођавање брзине условима на путу.

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