Logo

Саобраћајна незгода на улазу у Требиње, саобраћај успорен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Новинар АТВ Бојан Носовић
14.11.2026 12:59

Коментари:

0
На улазу у Требиње, из правца Билеће, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила.
Фото: ATV

На улазу у Требиње, из правца Билеће, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила.

На возилима је причињена материјална штета, а саобраћај на овој дионици пута је успорен.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним лицима нити о узроцима незгоде.

Возачима се савјетује опрез и прилагођавање брзине условима на путу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Требиње

успорен саобраћај

Материјална штета

Коментари (0)

Више из рубрике

Нови детаљи убиства у Сарајеву: Ухапшен и отац

Хроника

Нови детаљи убиства у Сарајеву: Ухапшен и отац

6 ч

0
Милош је нестао усред смјене, а онда су га пронашли мртвог и везаног у ријеци

Хроника

Милош је нестао усред смјене, а онда су га пронашли мртвог и везаног у ријеци

7 ч

0
Затражен притвор за пет техничара психијатрије због злостављања пацијента

Хроника

Затражен притвор за пет техничара психијатрије због злостављања пацијента

23 ч

0
Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!

Хроника

Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима