Милош је нестао усред смјене, а онда су га пронашли мртвог и везаног у ријеци

Аутор:АТВ редакција
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Скоро четири године прошле су од нестанка и смрти младог поштара из Даниловграда, Милоша Стаматовића (25), а околности под којима је пронађен и даље изазивају сумње и бол код његових најближих.
Иако је истрага показала да се не ради о убиству, породица и пријатељи нису прихватили такав закључак и још се надају да ће једног дана сазнати шта се заиста догодило.
Милош је нестао 17. децембра 2022. године, када је, обављајући посао поштара, кренуо да раздужи пензије и са собом понио 15.000 евра. Колеге су пријавиле његов нестанак након што се младић није вратио са терена како би раздужио смјену.
Убрзо је у мјесту Ботун пронађено возило којим је превозио новац. У њему је, међутим, затечено свега између двије и три хиљаде евра, док се за остатком новца трагало.
Потрага је окончана 20. децембра, када је у кориту ријеке Мораче пронађено Милошево тијело. Младић је био у води, а руке су му биле везане са предње стране. Обдукциони налаз показао је да је узрок смрти утопљење, док је званични закључак истраге био да је ријеч о самоубиству.
Ипак, такав епилог није донио мир његовим најближима. Посебно их је мучило питање како је Милош могао сам себи да веже руке, али и гдје је нестао новац који је тог дана носио са собом.
Да је било пропуста у истрази, указивао је Милошев отац - Цветко Стаматовић, који са ћеркама и даље покушава да открије истину о смрти јединог сина и брата и боре се да се пред лицем правде нађу они за које сматрају да су допринијели смрти Милоша, а затим и смрти његове мајке, којој је срце препукло недуго након што је сахранила сина.
Новинарки "Вијести" рекао је прије двије године да је 17. децембра 2022. године, око 20 сати, добио позив - саопштено му је да је његов син нестао.
"Тада се ми, као породица, суочавамо са шоком који нас је погодио. Прво ја као отац, наша породица, па онда и свако ко га је волео, нисмо били у стању схватити ту информацију, а посебно не у тој неверици бавити се детаљима истраге. Најважније ми је било да пронађем своје дете, а нисам ни претпоставио да било ко од надлежних може пропустити и најмању ситницу која је од значаја за истрагу. Касније смо схватили да ипак јесу", испричао је он.
Стаматовић је тада додао да аутомобил којим је управљао његов син није одмах вјештачен, да су породици дали личне ствари, умјесто да их предају истражитељима... Све што је требало да раде, наводи, радили су накнадно.
"Након што је пронађен аутомобил, а затим и део новца у возилу, пред више очевидаца, махом рођака, пријатеља и другова који су учествовали у потрази за Милошем, службена лица су, без икаквог вештачења, рекла да се новац који је био пронађен у поштарској торби узме, а да неко од породице тада преузме возило и његове личне ствари. Телефони пронађени у возилу дати су неком од рођака који је био на лицу места... Када смо то схватили, тражили смо да пођу у полицију и предају телефоне, што је и учињено", казао је он.
Отац је тада нагласио да је осим телефона, који су сами вратили полицији, и аутомобил тек накнадно вјештачен.
"Вештачење од стране форензичара и инспектора урађено је тек када је аутомобил био испред наше куће... Сам ток свега тога није ми ни данас јасан. Питам се да ли је ово начин на који се опходи према истрази смрти младог човека, или начин на који се врши увиђај на аутомобилу који је користио запослени Поште и који је тог дана носио не свој, већ новац Поште", казао је он.
Стаматовић је тада објаснио како су сазнали да је Милош био жртва каматаша и уцјењивача, и то махом особа из Даниловграда - малог града у којем се сви знају.
Поруке које су му те особе слале током 2022. године, па и непосредно прије кобног 17. децембра, Милошев отац и сестре мјесецима су читали, слажући коцкицу по коцкицу шта се заправо дешавало прије трагедије.
Тако су и сазнали да је имао дуг, да је код неколико оних који су се мотали око њега, махом старијих и по 20 година, позајмљивао новац, да им је плаћао камату, да су га притискали, прогањали, нудили му да "ради доставу за њих", предлагали да новац набави "са чарапом на глави".
Позиви и поруке били су константни, пријетили су му да ће звати његовог оца и од њега тражити новац.
Јављали су се увијек око првог у мјесецу, када је и примао мјесечну плату у Пошти.
"Више државно тужилаштво у свом акту од 4. априла 2023. године наводи да је, након спроведеног поступка извиђаја, утврђено да не постоји основана сумња да је било које лице извршило било које дело против живота и тела за које се гоњење предузима по службеној дужности. Нама, као породици, након доношења те одлуке доставили су податке из телефона. Тада се суочавамо и са губитком и супруге и мајке, којој срце није издржало ову тежину коју ја подносим. Из материјала који нам је дат сазнајемо шта се дешавало - да је мој син био мета каматаша, уцењивача, оних који су били спремни да контролишу сваки његов потез, сваки корак, свако примање плате и да му прете чак и оним на шта знају да је био слаб, а то је породица од које је имао само љубав, био вољен, обожаван и он нам узвраћао тиме што је био предобар и син и брат, вредан, одговоран, неко ко је од своје 18. године предано радио, ко је знао шта значи зарадити вредно и како то ценити", причао је Стаматовић.
Нагласио је тада и да му, међутим, у материјалу који је добио, није достављено синово кретање током читавог 17. децембра 2022. године, што додатно буди сумњу да је истрага траљаво вођена. Објаснио је тада и да је увидом у списе који су му достављени, накнадно сазнао да у Вишем државном тужилаштву, прије него су закључили да то није предмет за њих, нису саслушани сви они чије поруке је нашао у форензичкој анализи телефона његовог сина.
Он је изнио замјерке и на рачун Поште Црне Горе, истакавши да ни сада, дуже од три године након смрти свог сина, од те институције није добио никакво објашњење.
"Пошта нам није послала ниједно обавјештење, нити нас информисала да ли је било ко преузео одговорност за све што се догађало тог и претходних дана", казао је он тада, преноси Курир.
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