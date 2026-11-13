Затражен притвор за пет техничара психијатрије због злостављања пацијента

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Зеничко-добојског кантона поднијело је судији за претходни поступак Општинског суда у Зеници приједлог за одређивање притвора за свих пет ухапшених техничара Одјељења психијатрије Кантоналне болнице Зеница, због злостављања и насиља над пацијентом.
У приједлогу Тужилаштва је наведено да су се медицински техничари, чији су иницијали М.Б, В.Х, Д.М, Л.К. и С.С. 5. новембра на Одјељењу психијатрије, без икаквог повода, безобразно понашали према пацијенту, злостављали га и поврјеђивали, преноси Срна.
Насилничким понашањем, медицински техничари су пацијенту нанијели повреде у виду прелома носних костију, крвног подлива испод лијевог ока, удараца у подручју грудног коша и слабине, ударца у лијеву поткољеницу са подливом, те подливима на обје надлактице и десној поткољеници, саопштено је из Тужилаштва Заничко-добојског кантона.
О приједлогу за притвор одлучиће судија за претходни поступак Општинског суда у Зеници.
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