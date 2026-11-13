Logo

Затражен притвор за пет техничара психијатрије због злостављања пацијента

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 18:23

Коментари:

0
Затражен притвор за пет техничара психијатрије због злостављања пацијента
Фото: Youtube/Ervinslens

Тужилаштво Зеничко-добојског кантона поднијело је судији за претходни поступак Општинског суда у Зеници приједлог за одређивање притвора за свих пет ухапшених техничара Одјељења психијатрије Кантоналне болнице Зеница, због злостављања и насиља над пацијентом.

У приједлогу Тужилаштва је наведено да су се медицински техничари, чији су иницијали М.Б, В.Х, Д.М, Л.К. и С.С. 5. новембра на Одјељењу психијатрије, без икаквог повода, безобразно понашали према пацијенту, злостављали га и поврјеђивали, преноси Срна.

Насилничким понашањем, медицински техничари су пацијенту нанијели повреде у виду прелома носних костију, крвног подлива испод лијевог ока, удараца у подручју грудног коша и слабине, ударца у лијеву поткољеницу са подливом, те подливима на обје надлактице и десној поткољеници, саопштено је из Тужилаштва Заничко-добојског кантона.

О приједлогу за притвор одлучиће судија за претходни поступак Општинског суда у Зеници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зеница

Психијатрија

Злостављање

Коментари (0)

Прочитајте више

Насиље над пацијентом у Зеници

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Објављен снимак насиља над пацијентом психијатрије у БиХ

6 ч

2
Болница

Хроника

Огласио се менаџмент болнице Зеница након хапшења радника због насиља над пацијентом

10 ч

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Хроника

Ухапшено пет радника болнице у Зеници: Претукли пацијента на психијатрији?

11 ч

2
Ухапшено пет запосленика Кантоналне болнице Зеница

Хроника

Ухапшено пет запосленика Кантоналне болнице Зеница

1 д

0

Више из рубрике

Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!

Хроника

Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!

3 ч

0
Мевлиду Јашаревићу данас истиче привремени притвор, новог рјешења још нема

Хроника

Мевлиду Јашаревићу данас истиче привремени притвор, новог рјешења још нема

5 ч

1
Насиље над пацијентом у Зеници

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Објављен снимак насиља над пацијентом психијатрије у БиХ

6 ч

2
Патковићу 10 година затвора за убиство заробљеног команданта ХВО-а у Зеници

Хроника

Патковићу 10 година затвора за убиство заробљеног команданта ХВО-а у Зеници

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима