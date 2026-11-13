Logo

Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 18:13

Коментари:

0
Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!
Фото: Envato/travelarium

Једна особа погинула је у саобраћајној несрећи која се данас, нешто прије 17 сати, догодила у Врапчићима, сјеверно од Мостара.

Према првим информацијама, аутомобил је на магистралном путу М-17 ударио пјешака, који је од задобијених повреда преминуо.

На мјесту догађаја налазе се припадници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК), као и екипа Хитне помоћи.

За сада нису познате околности под којима је дошло до несреће. Више информација биће познато након обављеног полицијског увиђаја.

Због несреће је саобраћај на магистралном путу М-17, на дионици кроз Врапчиће, отежан.

Возачима се савјетује додатни опрез и прилагођавање брзине условима на путу, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Мостар

Саобраћајна несрећа

Погинуо пјешак

Коментари (0)

Више из рубрике

Мевлиду Јашаревићу данас истиче привремени притвор, новог рјешења још нема

Хроника

Мевлиду Јашаревићу данас истиче привремени притвор, новог рјешења још нема

5 ч

1
Насиље над пацијентом у Зеници

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Објављен снимак насиља над пацијентом психијатрије у БиХ

6 ч

2
Патковићу 10 година затвора за убиство заробљеног команданта ХВО-а у Зеници

Хроника

Патковићу 10 година затвора за убиство заробљеног команданта ХВО-а у Зеници

6 ч

0
Сајо, Сема и Чарли ослобођени оптужбе за премлаћивање малољетника у Јањи

Хроника

Сајо, Сема и Чарли ослобођени оптужбе за премлаћивање малољетника у Јањи

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима