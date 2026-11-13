Нова трагедија у БиХ: Једна особа погинула у тешком удесу!

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у саобраћајној несрећи која се данас, нешто прије 17 сати, догодила у Врапчићима, сјеверно од Мостара.
Према првим информацијама, аутомобил је на магистралном путу М-17 ударио пјешака, који је од задобијених повреда преминуо.
На мјесту догађаја налазе се припадници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК), као и екипа Хитне помоћи.
За сада нису познате околности под којима је дошло до несреће. Више информација биће познато након обављеног полицијског увиђаја.
Због несреће је саобраћај на магистралном путу М-17, на дионици кроз Врапчиће, отежан.
Возачима се савјетује додатни опрез и прилагођавање брзине условима на путу, преноси Аваз.
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