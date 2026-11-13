Сајо, Сема и Чарли ослобођени оптужбе за премлаћивање малољетника у Јањи

Аутор:Огњен Матавуљ
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Врховни суд Републике Српске потврдио је ослобађајућу пресуду Сафету Бегановићу званом Сајо, Семиру Карјашевићу званом Сема и Мухарему Ахметовићу званом Чарли по оптужници за брутално разбојништво над малољетником у Јањи код Бијељине.
Пресуда је донесена након што је судско вијеће одбило жалбу тужилаштва.
”Жалба тужилаштва одбијена је као неоснована, те је потврђена првостепена пресуда Окружног суда у Бијељини којом су Бегановић, Карјашевић и Ахметовић ослобођени оптужбе ”, наводе у Врховном суду Републике Српске.
Брутално разбојништво над малољетником пријављено је у децембру 2018. године. Према наводима оптужнице Бегановић је у кафићу пријетио малољетнику, да би га око 22.30 часова ”гепековали” у аутомобилу ”цитроен”, који су довезли пред кафић. Жртву су у гепеку возали 15 минута, а онда су се зауставили и наредили му да изађе, те су га кренули тући шакама у главу. Према ријечима жртве све се дешавало поред ријеке Дрине у близини кампа у Јањи.
У оптужници се наводило да су малољетника бацили у блато испред возила и наставили ударати ногама, што је трајало око пола сата. Жртви су из новчаника украли 50 КМ и у гепеку су га вратили до кафића, гдје су му наредили да се опере. Упозорили су га да никоме не смије причати да су га тукли и да свима мора рећи да је повреде задобио при паду низ степенице, што је Бегановић снимио мобилним телефоном.
Малољетника су након тога натјерали да два пута оде до банкомата и подигне по 100 КМ. Око 00.30 часова одвезли су га кући и запријетили му да ће га убити уколико проговори о свему што се дешавало.
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