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Нови детаљи убиства у Сарајеву: Ухапшен и отац

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АТВ редакција
14.11.2026 10:49

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Нови детаљи убиства у Сарајеву: Ухапшен и отац
Фото: АТВ БЛ

По налогу дежурног тужиоца, истражитељи МУП-а КС јуче послијеподне лишили су слободе и оца осумњиченог за убиство на Долац Малти.

Подсјећамо, убиство се десило у кафићу Порт 04, а убијен је Мехмед Смјечанин.

За убиством се сумњичи 18-годишњи држављанин Њемачке Емил Семир Тахировић.

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Отац убице се сумњичи за кривична дјела помоћ починитељу након почињеног кривичног дјела и недозвољено држање оружја.

Обојица ће у току дана бити предати у надлежност Тужилаштва КС, преноси Аваз

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Тагови :

Полиција

Сарајево

Убиство

хапшење

Долац Малта

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