Нови детаљи убиства у Сарајеву: Ухапшен и отац

Аутор:АТВ редакција
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По налогу дежурног тужиоца, истражитељи МУП-а КС јуче послијеподне лишили су слободе и оца осумњиченог за убиство на Долац Малти.
Подсјећамо, убиство се десило у кафићу Порт 04, а убијен је Мехмед Смјечанин.
За убиством се сумњичи 18-годишњи држављанин Њемачке Емил Семир Тахировић.
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Отац убице се сумњичи за кривична дјела помоћ починитељу након почињеног кривичног дјела и недозвољено држање оружја.
Обојица ће у току дана бити предати у надлежност Тужилаштва КС, преноси Аваз
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