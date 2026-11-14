Нови детаљи убиства у Сарајеву: Ухапшен и отац

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По налогу дежурног тужиоца, истражитељи МУП-а КС јуче послијеподне лишили су слободе и оца осумњиченог за убиство на Долац Малти.

Подсјећамо, убиство се десило у кафићу Порт 04, а убијен је Мехмед Смјечанин. За убиством се сумњичи 18-годишњи држављанин Њемачке Емил Семир Тахировић. Хроника Огласили се из кафића испред ког се десила пуцњава у Сарајеву Отац убице се сумњичи за кривична дјела помоћ починитељу након почињеног кривичног дјела и недозвољено држање оружја. Обојица ће у току дана бити предати у надлежност Тужилаштва КС, преноси Аваз

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