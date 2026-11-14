Саобраћајка у Трну, стварају се гужве

Фото: Društvene Mreže

У Трну се данас догодила саобраћајна несрећа, а због које се стварају велике гужве.

У насељу Трн, на старој цести код Тропика, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила, јављају возачи. На возилима је причињена материјална штета,а информација о повријеђенима нема. Очекује се долазак полиције на мјесто незгоде, због које се на поменутом потезу стварају велике гужве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.