Саобраћајка у Трну, стварају се гужве

Аутор:АТВ редакција
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У Трну се данас догодила саобраћајна несрећа, а због које се стварају велике гужве.
У насељу Трн, на старој цести код Тропика, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила, јављају возачи.
На возилима је причињена материјална штета,а информација о повријеђенима нема.
Очекује се долазак полиције на мјесто незгоде, због које се на поменутом потезу стварају велике гужве.
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