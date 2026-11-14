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Саобраћајка у Трну, стварају се гужве

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АТВ редакција
14.11.2026 13:15

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Саобраћајна незгода у насељу Трн
Фото: Društvene Mreže

У Трну се данас догодила саобраћајна несрећа, а због које се стварају велике гужве.

У насељу Трн, на старој цести код Тропика, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила, јављају возачи.

На возилима је причињена материјална штета,а информација о повријеђенима нема.

Очекује се долазак полиције на мјесто незгоде, због које се на поменутом потезу стварају велике гужве.

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Тагови :

Трн

Саобраћајна незгода

успорен саобраћај

гужве у Бањалуци

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