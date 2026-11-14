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Нови детаљи убиства у Сарајеву: Осумњичени и његов отац предати Тужилаштву

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АТВ редакција
14.11.2026 13:37

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Осумњичени за убиство Емил Семир Тахировић предат је у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево, гдје ће бити задржан 24 часа. У том законском року поступајући тужилац донијеће одлуку о даљим мјерама.
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Осумњичени за убиство Емил Семир Тахировић предат је у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево, гдје ће бити задржан 24 часа. У том законском року поступајући тужилац донијеће одлуку о даљим мјерама.

У надлежност Тужилаштва КС предат је и његов отац, који је јуче ухапшен због сумње да је починио кривична дјела помагање починиоцу након извршења кривичног дјела и недозвољено држање оружја.

Одлука о даљим мјерама према обојици осумњичених биће донесена у законском року, саопштено је из Тужилаштва.

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Тагови :

Тужилаштво Кантона Сарајево

Полиција

Сарајево

Емил Семир Тахировић

Долац Малта

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