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Предложен притвор Емилу Семиру Тахировићу осумњиченом за убиство у Сарајеву

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АТВ редакција
15.11.2026 11:57

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је једномјесечни притвор Емилу Семиру Тахировићу осумњиченом за убиство у Сарајеву, и његовом оцу коме се на терет ставља да је помагао сину након почињеног кривичног дјела.

Тужилаштво је предложило Кантоналном суду у Сарајеву да одреди притвор због опасности од бјекства, утицаја на свједоке, прикривања доказа, ометања истраге, саопштено је из кантоналног Тужилаштва.

Тахировићу је предложне притвор и због опасности да би боравак на слободи могао да узнемири јавност.

Његов отац сумњичи се и за недозвољено држање оружја, преноси Срна.

Осамнаестогодишњи Емил Семир Тахировић сумњичи се да је у ноћи са четвртка на петак у Сарајеву убио мушкарца ватреним оружјем, а због помагања након почињеног кривичног дјела јуче је ухапшен и његов отац.

Сарајевски медији наводе да је убијен Мехмед Смјечанин /32/, који је радио као обезбјеђење у једном клубу.

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Тагови :

Притвор

Сарајево

Убиство

Емил Семир Тахировић

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