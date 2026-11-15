Предложен притвор Емилу Семиру Тахировићу осумњиченом за убиство у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је једномјесечни притвор Емилу Семиру Тахировићу осумњиченом за убиство у Сарајеву, и његовом оцу коме се на терет ставља да је помагао сину након почињеног кривичног дјела.
Тужилаштво је предложило Кантоналном суду у Сарајеву да одреди притвор због опасности од бјекства, утицаја на свједоке, прикривања доказа, ометања истраге, саопштено је из кантоналног Тужилаштва.
Тахировићу је предложне притвор и због опасности да би боравак на слободи могао да узнемири јавност.
Његов отац сумњичи се и за недозвољено држање оружја, преноси Срна.
Осамнаестогодишњи Емил Семир Тахировић сумњичи се да је у ноћи са четвртка на петак у Сарајеву убио мушкарца ватреним оружјем, а због помагања након почињеног кривичног дјела јуче је ухапшен и његов отац.
Сарајевски медији наводе да је убијен Мехмед Смјечанин /32/, који је радио као обезбјеђење у једном клубу.
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