Зворничанин ухапшен због ломљења инвентара и пријетњи радницима кладионице

Аутор:АТВ редакција
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Зворничка полиција ухапсила је лице иницијала Б.Р. из овог града због лупања инвентара у кладионици при чему је пријетио радницама.
Надлежној полицијској станици је наведеног дана око 23.55 часова пријављено да лице Б.Р. лупа инвентар у објекту игара на срећу на подручју Зворника, при чему је радницима објекта упућивало погрдне ријечи и пријетње.
Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима против наведеног лица, саопштио је ПУ Зворник.
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