Logo

Зворничанин ухапшен због ломљења инвентара и пријетњи радницима кладионице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 09:28

Коментари:

0
МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа
Фото: ATV

Зворничка полиција ухапсила је лице иницијала Б.Р. из овог града због лупања инвентара у кладионици при чему је пријетио радницама.

Надлежној полицијској станици је наведеног дана око 23.55 часова пријављено да лице Б.Р. лупа инвентар у објекту игара на срећу на подручју Зворника, при чему је радницима објекта упућивало погрдне ријечи и пријетње.

Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима против наведеног лица, саопштио је ПУ Зворник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

ПУ Зворник

пријетње

лупали инвентар

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Покемон карте колекција

Хроника

Лопови украли "Покемон" карте вриједне више од 130.000 евра

18 ч

0
Мушкарац држи пиштољ

Хроника

Пријетио супрузи, кћерки и сину, нелегално држао оружје и експлозив

18 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Предложен притвор Емилу Семиру Тахировићу осумњиченом за убиство у Сарајеву

23 ч

0
Полицијски службеници Полицијске управе Зворник су 13.11.2026. године око 23,00 часа лишили слободе лица иницијала Д.К. и М.К., оба из Зворника, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ из члана 207. Кривичног законика Републике Српске.

Хроника

У Зворнику пронађена опојна дрога, два лица ухапшена

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима