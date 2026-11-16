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Потражња јењава: Колико кошта пелет у Српској?

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АТВ редакција
16.11.2026 15:23

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Потражња јењава: Колико кошта пелет у Српској?
Фото: Pixabay

Потражња за пелетом у Републици Српској полако јењава јер су се грађани углавном већ снабдјели овим енергентом, а цијена тренутно достиже 695 КМ, уз укључен превоз, док се на испоруку чека и до седам дана.

Из бањалучке фирме "Дрвопродеx" кажу да је потражња за пелетом у посљедње вријеме ослабила, те да су се грађани углавном већ снабдјели овим огрјевним енергентом за предстојећу зимску сезону.

"Тренутно палета пелета која има 1.050 килограма кошта 695 КМ, са укљученим превозом", казали су из "Дрвопродеxа".

Додају да, упркос нешто слабијој потражњи, купци и даље наручују пелет, а на испоруку се тренутно чека до седам дана.

Наиме, у овом предузећу су почетком октобра казали да не примају нове наруџбе пелета јер су вршили испоруку количина које су грађани наручили током јуна и јула.

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Како су тада казали за "Независне новине", нове наруџбе планирају почети примати када буду завршене раније уговорене испоруке.

"Тренутна цијена пелета у 'Дрвопродеxу' износи 640 КМ по тони", казали су тада у овој фирми.

Слична ситуација је и у Шипову, гдје из фирме "Медеx Пром", чије је сједиште у овој општини, а која послује и у више градова Републике Српске, наводе да потражња за пелетом постепено јењава јер је већина домаћинстава на вријеме обезбиједила потребне залихе за гријање.

"Цијена тоне пелета је 650 КМ, плус превоз", казали су из ове фирме.

Када је ријеч о роковима испоруке, истичу да они зависе од количине коју купци наручују.

"Вријеме чекања зависи од количине коју неко тражи. Што су веће количине, дуже се чека на испоруку", појаснили су из овог предузећа.

Додају да дио произведеног пелета пласирају и на инострана тржишта, првенствено у Хрватску, Италију и Словенију.

(Независне)

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