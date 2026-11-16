Ушаков: Путин и Си разговараће на маргинама самита АПЕК-а

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин разговараће са предсједником Кине Си Ђинпингом на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње, најавио је помоћник Кремља Јуриј Ушаков.
"Проширени разговори са делегацијама примичу се крају и лидери одлазе на радни доручак, који ће бити посвећен искључиво питањима спољне политике. Тај доручак биће одржан у ужем формату - предсједници и по неколико људи са обје стране. О томе се управо разговара", рекао је Ушаков новинарима.
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Он је навео да ће Путин и Си у проширеном формату разговарати о бројним темама, укључујући Украјину, енергију и развој вјештачке интелигенције.
Ушаков није искључио могућност додатних контаката између Путина и Сија, преноси Срна.
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