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Ушаков: Путин и Си разговараће на маргинама самита АПЕК-а

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АТВ редакција
16.11.2026 15:23

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Сусрет Путина и Сија у Кини
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин разговараће са предсједником Кине Си Ђинпингом на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње, најавио је помоћник Кремља Јуриј Ушаков.

"Проширени разговори са делегацијама примичу се крају и лидери одлазе на радни доручак, који ће бити посвећен искључиво питањима спољне политике. Тај доручак биће одржан у ужем формату - предсједници и по неколико људи са обје стране. О томе се управо разговара", рекао је Ушаков новинарима.

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Он је навео да ће Путин и Си у проширеном формату разговарати о бројним темама, укључујући Украјину, енергију и развој вјештачке интелигенције.

Ушаков није искључио могућност додатних контаката између Путина и Сија, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Си Ђинпинг

Јуриј Ушаков

Русија

Кина

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