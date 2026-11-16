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Пад Мајкрософт сервиса повезан са тровањем 15 гостију хотела у Њемачкој

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АТВ редакција
16.11.2026 12:44

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Пад Мајкрософт сервиса повезан са тровањем 15 гостију хотела у Њемачкој
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Петнаест гостију хотела у Њемачкој повријеђено је након што је квар Мајкрософт 365 сервиса спријечио испоруку важног безбједносног упозорења. Због проблема са електронском поштом, запослени нису добили информацију да је концентрација хлора у хотелском базену премашила безбједан ниво.

Инцидент се догодио 13. новембра у хотелу Линг Бао, у оквиру забавног парка Пхантасиаланд у њемачком граду Брилу. Аутоматски систем за дозирање хемикалија покварио се и испустио превише хлора у базен, док је безбједносни систем покушао да упозори особље путем мејла.

Међутим, упозорење никада није стигло због прекида рада "Microsoft Exchange" инфраструктуре, која се користи за електронску пошту у оквиру Мајкрософт 365 платформе.

Гости су убрзо почели да пријављују иритацију дисајних путева, због чега су на лице мјеста упућене хитне службе. У интервенцији је учествовало 40 припадника спасилачких служби, а медицинска помоћ пружена је за 15 особа. Четворо повријеђених превезено је у болницу, док је једна особа задржана на даљем посматрању.

Мајкрософт се у том периоду суочавао са великим проблемима у раду својих клауд сервиса. Прекид који је трајао од 12. до 14. новембра погодио је Outlook, Exchange и друге услуге, а последице су осјетиле бројне компаније широм свијета.

Случај из Њемачке отворио је озбиљно питање поузданости безбједносних система који зависе од интернет сервиса. Иако је непосредни узрок инцидента био квар опреме за дозирање хлора, изостанак упозорења омогућио је да проблем остане непримјећен док гости нису почели да осјећају посљедице.

Мајкрософт је у међувремену отклонио проблеме са својим сервисима, а хотелски базен је након замјене воде поново отворен.

(Телеграф)

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Тагови :

мајкрософт

Њемачка

Тровање

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