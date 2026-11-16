Број умрлих од еболе достигао 5.568

Аутор:АТВ редакција
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Од почетка епидемије вируса еболе у Демократској Републици Конго преминуло је 5.568 људи, а укупно је заражено 11.376, саопштено је из Националног института за јавно здравље.
"Током протекла 24 часа забиљежено је 60 нових случајева инфекције и 36 смртних исхода", наводи се у дневном извјештају.
Генерални директор Афричких центара за контролу и превенцију болести Жан Касеја изјавио је за Ројтерс да је епидемија еболе у Конгу и даље ван контроле, више од шест мјесеци након што је проглашена.
Он је указао на проблеме као што су напади на здравствене раднике, неплаћени рад и недостатак ресурса.
Епидемија еболе у Конгу почела је у априлу. До данас нема лиценциране вакцине, нити третмана за сој бундибуђо који се тренутно шири, преноси Срна.
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