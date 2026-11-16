Слао човјеку узнемирујуће поруке, пријетио да ће му побити породицу

Аутор:АТВ редакција
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По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, полицијски службеници ПС Земун донели су решење о задржавању до 48 часова осумњиченом М. Ж. (31) због сумње да је извршио кривично дело угрожавање сигурности.
"Осумњиченом се ставља на терет да је предметно кривично дјело извршио у временском периоду од августа мјесеца 2026. године до 12. октобра.2026. године, јер је угрозио сигурност неког лица пријетњом да ће напасти живот и тело тог лица и њему блиског лица, на тај начин што је у наведеном временском периоду преко апликације ,"Вибер" на број оштећеног М. М, слао поруке у којима му пријети да ћа га убити, да ће му побити породицу, силовати мртву кћерку и жену, слао му фотографије на којима се наводно налази, а које поруке су код оштећеног изазвале осјећај угрожености", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Осумњичени је на записнику пред јавним тужиоцем саслушан, којом приликом је негирао извршење кривчног дјела угрожавање сигурности.
"Због постојања основане сумње да је осумњичени извршио наведено кривично дјело, јавни тужилац је поднио надлежном суду предлог за одређивање притвора јер постоје особите околности да ће боравком на слободи у кратком временском периоду поновити кривично дјело и особите околности да ће боравком на слободи ометати поступак утицајем на свједоке", наводи се у саопштењу преноси Телеграф.рс.
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