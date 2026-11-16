Ухапшени садашњи и бивши декан ДИФ-а у Новом Саду

Аутор:АТВ редакција
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Садашњи и бивши декан Факултета спорта и физичког васпитања (ДИФ) Универзитета у Новом Саду ухапшени су данас због сумње да су злоупотребом службеног положаја оштетили буџет Аутономне покрајине Војводине за више од 19,5 милиона динара.
По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапшени су актуелни декан Патрик Дрид (П. Д.) и бивши декан факултета Н. М.
Како је саопштено из Тужилаштва, они се сумњиче да су искоришћавањем службених овлашћења и невршењем службене дужности прибавили факултету противправну имовинску корист у износу од 19.522.500 динара.
Према досадашњим резултатима предистражног поступка, осумњичени су издавали у закуп простор у власништву Покрајине, али приход од изнајмљивања нису уплаћивали у покрајински буџет, како је законом прописано.
Умјесто тога, новац је коришћен за различите исплате запосленима на факултету.
Тужилаштво сумња и да су уговори о закупу фиктивно приказивани као уговори о „организацији спортских активности“, како би се прикрила стварна намјена издавања простора.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће у законском року бити приведени на саслушање у Посебно одјељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
На терет им се ставља кривично дјело злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног законика Србије.
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