Ухапшен бивши министар културе због трговине дрогом

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У саопштењу је наведено да је операција резултат дуготрајне истраге и да је група чији су чланови ухапшени имала организовану структуру и дефинисану хијерархију, од људи на врху до дилера дроге на улици.
Претреси су извршени на неколико локација, гдје је ухапшено шест осумњичених, а против једне особе биће покренут поступак у редовној процедури.
Поред кокаина, заплијењени су и марихуана, таблете екстазија и још неидентификоване супстанце, као и око 16.000 евра у готовини у разним валутама.
Заплијењено је шест луксузних аутомобила, као и луксузни сатови, накит, телефони, електронски уређаји и опрема за надзор.
Током претреса пронађени су и ватрено оружје, муниција, ножеви, дигиталне ваге и опрема за паковање опојних супстанци.
Процјењује се да би вриједност заплијењеног кокаина на улици могла бити око 111.000 евра.
Ухапшенима је одређено задржавање до 48 сати.
Информацију о хапшењу Хараћија, који је био министар културе од 2004. до 2007. у влади привремених институција коју је предводио Рамуш Харадинај, потврдио је адвокат Хараћија, преноси Коха.
Хараћи је 2012. године био и замјеник министра финансија у влади привремених институција коју је предводио Хашим Тачи.
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