Јована Јоксимовић поднијела оставку на функције у Танјуга

Аутор:АТВ редакција
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Директор и главни уредник новинске агенције Танјуг Јована Јоксимовић поднијела је оставку и напушта агенцију и телевизију Танјуг.
На телевизији "К1", гдје води јутарњи програм, остаје, потврдила је за београдски недјељник "Време".
Одлуку је запосленима саопштила у опроштајном мејлу, у који је "Време" имало увид. Како наводи, о одлуци је већ обавијестила већинске власнике.
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"Новинска агенција, као и телевизија, захтијева потпуну посвећеност - двадесет четири сата дневно, седам дана у седмици. Такав живот живјела сам пуних шест година, заједно с цијелим својим тимом", написала је Јоксимовић.
Подсјетила је да је паралелно водила и јутарњи програм на "К1" те да је дошао тренутак када мора направити избор и од нечега одустати.
Одлуку, како каже, није било лако донијети, али је "важна и промишљена, прије свега због свих својих приватних и породичних улога".
Запосленима се захвалила на повјерењу, заједничким успјесима и истрајности, као и на томе што су "Танјуг оживјели и модернизовали".
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Шест година на челу агенције описала је као најтеже, али и најзначајније у својој каријери.
У мејлу се наводи да ће запослени наставити радити "с новим директором и главним уредником", али име није наведено.
Јоксимовићева је на чело Танјуга дошла 2021. године.
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