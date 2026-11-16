У паду цијене нафте на свјетском тржишту

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду усљед назнака опоравка протока кроз Ормуски мореуз, што је појачало очекивања од могућег вишка у испорукама, мада нови инциденти са танкерима указују на ризик извоза са Блиског истока.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 69 центи или 0,7 одсто и сада је 95,15 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 37 центи или 0,4 одсто и износи 88,19 долара по барелу.
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Према подацима Међународне агенције за енергију /ИЕА/, свјетско тржиште нафте вратиће се у вишак у четвртом кварталу ове године, што је много брже од потражње за нафтом упркос непрестаним нападима на танкере, преноси Срна.
"Први пут од почетка сукоба између Америке и Ирана трговци активно указују на могућност претјеране испоруке умјесто недостатка нафте", наводи аналитичар тржишта из фирме "КЦМ трејд" Тим Вотерер, преноси америчка медијска кућа Си-Ен-Би-Си.
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