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У паду цијене нафте на свјетском тржишту

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АТВ редакција
16.11.2026 16:22

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Контејнерски брод пристао је у ужурбаној луци Ванкувера са погледом на дизалице и планине.
Фото: pexels/Lyle Smith

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду усљед назнака опоравка протока кроз Ормуски мореуз, што је појачало очекивања од могућег вишка у испорукама, мада нови инциденти са танкерима указују на ризик извоза са Блиског истока.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 69 центи или 0,7 одсто и сада је 95,15 долара по барелу.

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 37 центи или 0,4 одсто и износи 88,19 долара по барелу.

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Према подацима Међународне агенције за енергију /ИЕА/, свјетско тржиште нафте вратиће се у вишак у четвртом кварталу ове године, што је много брже од потражње за нафтом упркос непрестаним нападима на танкере, преноси Срна.

"Први пут од почетка сукоба између Америке и Ирана трговци активно указују на могућност претјеране испоруке умјесто недостатка нафте", наводи аналитичар тржишта из фирме "КЦМ трејд" Тим Вотерер, преноси америчка медијска кућа Си-Ен-Би-Си.

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

пад цијена нафте

Ормуски мореуз

тржиште

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