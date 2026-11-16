Додик: Данас крећемо да вратимо дуг који нам је народ кроз повјерење успоставио

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је двотрећинска већина у Народној скупштини Републике Српске потврда стабилности и снаге институција.
"Показали смо да смо достојанствена и одговорна већина, којој је повјерење народа обавеза да чува Републику Српску, њено достојанство и интересе нашег народа", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је нагласио да је данас важан дан за Републику Српску, те да је формално потврђена изборна воља народа полагањем заклетве предсједника Републике Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
Он је напоменуо да је Република Српска након избора брзо и институционално уредила власт и наставља путем мира, стабилности и развоја.
"Ми смо први на овим просторима који су на изборима добили и потврдили, институционално се организовали, и настављамо даље. Зато је данас важан овај дан, јер је показао институционалну, политичку и сваку другу снагу Републике", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, то нико не може да доведе у питање, а они који би то покушали, "само показују колико су лузери у свему томе".
"Данас крећемо да вратимо дуг који нам је народ кроз повјерење успоставио. Сваки одговоран човјек у Републици Српској радиће на томе, предано и до краја. Вјерујем да је између нас и народа потпуно јединство, а све отворене проблеме ћемо рјешавати заједно", поручио је Додик.
Данас је важан дан за Републику Српску. Формално је потврђена изборна воља народа полагањем заклетве предсједника Републике Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
Показали смо да смо достојанствена и одговорна већина, којој је повјерење народа обавеза да чува Републику Српску, њено достојанство и интересе нашег народа.
Двотрећинска већина у Народној скупштини потврда је стабилности и снаге институција. Република Српска је након избора брзо и институционално уредила власт и наставља путем мира, стабилности и развоја.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 16, 2026
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