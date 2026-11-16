Тришић Бабић: Конститутивна сједница потврдила снагу и стабилност институција Српске

Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је да је данашња свечана конститутивна сједница Народне скупштине потврдила снагу и стабилност институција Српске.
"Полагањем заклетве предсједника Републике Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, изборна воља грађана добила је свој пуни институционални израз", написала је Тришић Бабић на друштвеној мрежи "Икс".
Она је истакла да је Република Српска још једном показала демократску зрелост, способност да обезбиједи континуитет власти и јасну посвећеност очувању мира, стабилности и развоја.
Данашња свечана конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске потврдила је снагу и стабилност институција Српске.
Полагањем заклетве предсједника Републике Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, изборна воља грађана добила је свој пуни институционални израз.
Република Српска још једном је показала демократску зрелост, способност да обезбиједи континуитет власти и јасну посвећеност очувању мира, стабилности и развоја.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 16, 2026
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