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Вукановић распалио по Станивуковићу: Прво треба поднијети пријаву против себе

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АТВ редакција
16.11.2026 17:05

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Небојша Вукановић
Фото: АТВ / Теодора Бјелогрлић

Предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић треба прво да поднесе кривичну пријаву против себе, каже лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.

Он је то изјавио коментаришући данашњу акцију са билбордима и пријаве због прелазака опозиционих посланика у владајуће странке.

Вукановић тврди да је градоначелник Бањалуке и предсједник Покрета Сигурна Српска раније управо позицијом у бањалучком "Водоводу" придобио Сњежану Гвозден, чији одлазак у СНСД сада представља као политичку издају.

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"Ово је све крајње лицемјерно, да је господин Станивуковић превео госпођу Гвозден и дао јој позицију у Водоводу. То је класичан, школски примјер злоупотребе положаја и корупције", истиче Вукановић за "БЛ портал".

Према његовој оцјени, Станивуковић данас осуђује праксу од које је раније и сам имао политичку корист.

"А сад, кад она то исто ради њему, он подноси кривичну пријаву. Треба прво поднијети пријаву против себе, па онда тек против осталих", поручује Вукановић.

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Тагови :

Небојша Вукановић

Драшко Станивуковић

Сњежана Гвозден

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