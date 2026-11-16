Вукановић распалио по Станивуковићу: Прво треба поднијети пријаву против себе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић треба прво да поднесе кривичну пријаву против себе, каже лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Он је то изјавио коментаришући данашњу акцију са билбордима и пријаве због прелазака опозиционих посланика у владајуће странке.
Вукановић тврди да је градоначелник Бањалуке и предсједник Покрета Сигурна Српска раније управо позицијом у бањалучком "Водоводу" придобио Сњежану Гвозден, чији одлазак у СНСД сада представља као политичку издају.
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"Ово је све крајње лицемјерно, да је господин Станивуковић превео госпођу Гвозден и дао јој позицију у Водоводу. То је класичан, школски примјер злоупотребе положаја и корупције", истиче Вукановић за "БЛ портал".
Према његовој оцјени, Станивуковић данас осуђује праксу од које је раније и сам имао политичку корист.
"А сад, кад она то исто ради њему, он подноси кривичну пријаву. Треба прво поднијети пријаву против себе, па онда тек против осталих", поручује Вукановић.
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