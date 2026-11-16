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Цвијановић предсједавајућа: Чланови Предсједништва ступили на дужност

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АТВ редакција
16.11.2026 16:56

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Филиповић, Цвијановић и Бећировић
Фото: Screenshot

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, хрватски Даријана Филиповић и бошњачки Денис Бећировић положили су свечану заклетву и преузели мандате на конститутивној сједници у Сарајеву.

Свечаном изјавом, коју су прочитали и потписали, чланови Предсједништва БиХ обавезали су се на поштовање Устава и закона, те на одговорно обављање дужности у интересу грађана, а предсједник Централне изборне комисије БиХ Јован Калаба уручио им је сертификате.

Жељка Цвијановић, Даријана Филиповић и Денис Бећировић обављаће дужност у наредном четворогодишњем мандату, до 2030. године.

Цвијановићева и Бећировић освојили су други узастопни мандат, док је Филиповићевој ово први мандат на овој функцији.

Први предсједавајући новог сазива Предсједништва биће српски члан Жељка Цвијановић.

Ово је девети сазив Предсједништва БиХ од 1996. године када су одржани први послијератни избори.

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Тагови :

Предсједништво БиХ

Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Даријана Филиповић

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