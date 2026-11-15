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Отклоњен квар на граници са Хрватском: Дуге колоне на четири прелаза

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АТВ редакција
15.11.2026 12:28

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Граница гужва
Фото: ATV

Отклоњен је квар на граничним прелазима у Хрватској, али је застој довео до формирања дугих колона возила која сада чекају на излазу из БиХ, саопштено је из Бихамка.

Дуге колоне возила су на прелазима Велика Кладуша, Изачић, Градишка и Орашје.

ГП Градишка

БиХ

Пао систем! Онемогућен прелазак границе са Хрватском

Из Ауто-мото савеза Републике Српске раније је саопштено да је прелазак границе између БиХ и Хрватске онемогућен због пада система на хрватским граничним прелазима, те да је у току отклањање квара.

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Тагови :

Гранични прелаз

Хрватска

Граница са БиХ

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